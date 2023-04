Erste Bauetappe Ab Montag wird die Clarastrasse erneuert – das müssen Sie wissen Bis Herbst 2025, also während rund zweieinhalb Jahren, sanieren das Basler Bau- und Verkehrsdepartement, die BVB und IWB die Clarastrasse sowie Teile des Claraplatzes und des Riehenrings. Das hat Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr, Zufussgehende und das Gewerbe.

Die Sanierung der Clarastrasse will sich der Kanton 9,6 Millionen Franken kosten lassen. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Am nächsten Montag beginnt die erste Bauetappe der Erneuerung Clarastrasse. Diese erstreckt sich zwischen Riehenring und Hammerstrasse auf der Seite des Hotels Pullman. Im Zuge der Sanierung erhalten die Trottoirs der Clarastrasse einen Belag aus Alpnacher Quarzsandsteinplatten, die auch in der Freien Strasse verlegt werden. Diese Steinplatten stehen jedoch in der Kritik.

Zudem werden drei zusätzliche Bäume gepflanzt. Für mehr sei nach Angaben des Kantons aufgrund der bestehenden Trottoir Nutzungen und der unterirdischen Leitungen kein Platz.

3 Bilder 3 Bilder

Die Tramgleise in der Clarastrasse sowie am Claraplatz und am Riehenring zwischen dem Kreisel Riehenstrasse und der Klingentalstrasse haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Die BVB müssen die Gleise deshalb ersetzen.

Damit Fahrgäste stufenlos in Tram und Bus ein- und aussteigen können – Stichwort Behindertengleichstellungsgesetz –, werden die Trottoirränder bei den Haltestellen am Claraplatz, in der Clarastrasse sowie im Riehenring bei der Messe erhöht.

Um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, sanieren die Industriellen Werke Basel (IWB) im Vorfeld Leitungen für Fernwärme, Strom und Wasser. Die bestehenden Strassenlaternen werden durch eine Überspannungsbeleuchtung ersetzt.

Aufgrund der Bauarbeiten verkehren die Tramlinie 15 und 17 ab Baubeginn bis Ende Oktober 2023 vorübergehend nur während der Pendlerzeiten morgens bis 8.30 Uhr und abends ab 16.30 Uhr in der Clarastrasse.

Ab Herbst 2024 ersetzen die BVB die Tramgleise. Für die Gleisarbeiten muss die Clarastrasse vom Claraplatz bis zum Riehenring für den Strassen- und Tramverkehr während dreizehn Wochen gesperrt werden. In dieser Zeit wird auch im Riehenring zwischen Clarastrasse / Messekreuzung und Klingentalstrasse das Tramgleis erneuert. Es verkehrt jeweils ein Tramersatz mit Bussen.

Die Haltestelle «Clarastrasse» in Richtung Badischer Bahnhof wird auf die andere Seite der Hammerstrasse und somit einige Meter näher zum Messeplatz verschoben. Dadurch liegen die Haltestellen mit den hohen Trottoirrändern zukünftig gegenüber.

Während des Leitungsbaus bis Ende Sommer 2024 sind laut Kanton keine grösseren Einschränkungen für den Strassenverkehr zu erwarten. Die Fahrbahn im Riehenring ist für den Strassenverkehr offen.

Die Bauarbeiten erfolgen in kleinen Etappen, um die Anrainer der Clarastrasse und des Claraplatzes möglichst wenig zu beeinträchtigen. Die Trottoirs bleiben begehbar, zeitweise wird auf das gegenüberliegende Trottoir umgeleitet.

So werden bei den Einmündungen Hammerstrasse und Clarahofweg durchgezogene Trottoirs erstellt. Dadurch soll die Sicherheit für die Fussgängerinnen und Fussgänger erhöht werden. «In der übrigen Clarastrasse ist das Queren der Strasse dank niedrigen Trottoirrändern leichter», so der Kanton.

Das dort angesiedelte Gewerbe hat sich im Vorfeld gegen die Sanierungspläne ausgesprochen. So befürchtete die Interessengemeinschaft Kleinbasel, dass das Gewerbe geschädigt werde. Mehr dazu lesen Sie hier:

Während der Art Basel, der Weihnachtszeit und der Fasnacht pausieren die Bauarbeiten. Dies aus «Rücksicht auf das erhöhte Fussgängerinnen- und Fussgängeraufkommen sowie auf das umliegende Gewerbe».

Nach der Fasnacht 2025 können im Riehenring zwischen der Messekreuzung und dem Kreisel während acht Wochen keine Trams verkehren. Auch in dieser Zeit bleibt die Fahrbahn für den Strassenverkehr befahrbar.