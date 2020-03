Erste Öffnung von Rosental Mitte: Westhive kommt nach Basel

Ende Januar 2020 hat der Kanton das städtebauliche Leitbild von «Rosental Mitte» veröffentlicht, in dem die Transformation des heute noch für die Öffentlichkeit geschlossenen Forschungs- und Firmenareals vorgestellt wurde. Die Öffnung des Areals soll Schritt für Schritt von aussen nach innen erfolgen, mit dem Ziel, es in das bestehende Rosental-Quartier zu integrieren. Im Frühjahr 2020 ist es soweit: Das erste Gebäude, das sich an der Kreuzung Rosentalstrasse / Sandgrubenstrasse befindet, wird öffentlich zugänglich gemacht und für die nächsten zwei Jahre vorerst zur Zwischennutzung an Westhive vermietet. Im historischen Haus an der Rosentalstrasse sollen zu Beginn rund 140 Arbeitsplätze entstehen. Es ist für Westhive der erste Standort ausserhalb von Zürich und der Start ihrer schweizweiten Expansion, wie der Kanton am Mittwoch mitteilt.

Nach zwei Jahren wird Westhive ihren definitiven Standort in einem direkt angrenzenden Gebäude in Rosental Mitte beziehen können, welches in der Zwischenzeit saniert und umgebaut wird. Das Gebäude, das sie für die ersten zwei Jahre zwischennutzen, wird nach ihrem Umzug zu Genossenschaftswohnungen umgebaut.