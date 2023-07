Rekurs Basler Mieterverband fordert 100'000 Franken Busse von der Swiss Life Die Anlagestiftung Swiss Life sanierte eine 4-Zimmer-Wohnung an der Greifengasse 1. Dies bevor eine Bewilligung der Wohnschutzkommission vorlag. Zum ersten Mal reicht der Basler Mieterverband deshalb Rekurs beim Verwaltungsgericht ein.

Es geht um eine Wohnung im denkmalgeschützten Haus an der Greifengasse 1. Bild: Roland Schmid

Die Basler Wohnschutzkommission (WSK) ist befugt, Sanierungsvorhaben von Eigentümern abzulehnen, die Mietzinsaufschläge zu begrenzen und für fünf Jahre zu kontrollieren. Das entspricht dem Basler Volkswillen, der mit dem «Ja zum echten Wohnschutz» 2021 zum Ausdruck gebracht wurde. Die neuen Gesetzesbestimmungen traten am 28. Mai 2022 in Kraft. Ihre Macht ausgeschöpft hat die WSK diesen Sommer aber offenbar nicht ganz, wie eine Verfügung, welche der bz vorliegt, zeigt.

Es geht um eine 115 Quadratmeter grosse 4-Zimmer-Wohnung an der Greifengasse 1 direkt neben der Mittleren Brücke. Das Haus befindet sich im Eigentum der Anlagestiftung Swiss Life. Diese hegt die Absicht, die Wohnung zu sanieren und reichte im Oktober 2022 ein Gesuch bei der WSK ein. Saniert werden sollen die Küche und das Bad, elektrische Leitungen und die Bodenbeläge sollen ersetzt werden, die Wohnung soll einen neuen Anstrich und eine neue Wandtapete erhalten. Kostenpunkt laut Swiss Life: 111’000 Franken.

Vermietung bereits vor Bewilligung

Die Swiss Life will die Miete nach der Sanierung um 337 Franken auf 2156 Franken im Monat erhöhen. Noch bevor die Bewilligung durch die Wohnschutzkommission vorlag, wurde dieser am 28. November 2022 mitgeteilt, dass die Wohnung bereits saniert worden und per 1. Dezember bezugsbereit sei. Auf dieses Datum hin wurde die neue Wohnung auch für 2156 Franken neu vermietet.

Laut der Wohnschutzverordnung darf mit den baulichen Massnahmen erst begonnen werden, nachdem die Bewilligung durch die WSK erteilt wurde. In der Verfügung der Wohnschutzkommission heisst es denn auch: «Indem die Gesuchstellerin in Kenntnis der Vorschriften des Wohnraumfördergesetzes die Bauarbeiten ausführen liess, ohne dass vorgängig die Bewilligung der WSK eingeholt wurde, hat die Gesuchstellerin ihre Mitwirkungspflichten verletzt.» Damit könne die WSK Anzeige erstatten, heisst es weiter. Dass dies gemacht wurde, davon ist in der Verordnung nicht die Rede.

Die WSK erteilte der Swiss Life im Juni 2023 die Sanierungsbewilligung, allerdings mit der Auflage, dass der monatliche Mietzinsaufschlag lediglich 66.75 Franken betragen darf. Die maximale Nettomiete beträgt damit 1885.75 Franken statt wie von der «Swiss Life» beantragten 2156 Franken.

Erster Rekurs des Mieterverbands gegen Entscheid der WSK

Dagegen wehrt sich nun der Basler Mieterverband. Wie er am Mittwoch in einer Mitteilung mit dem Titel «Dreiste Swiss Life darf ungestraft das Gesetz brechen» schreibt, habe er gegen den Entscheid der Wohnschutzkommission Rekurs beim Verwaltungsgericht eingereicht.

«Beim Vorgehen der Swiss Life handelt es sich um eine mehrfache Umgehung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen des kantonalen Wohnschutzgesetzes», heisst es im Rekurs. Es sei «offensichtlich, dass die Swiss Life testet, ob sie mit der Schaffung vollendeter Tatsachen <durchkommen> beziehungsweise, ob die Wohnschutzkommission es wagt, gegen einen <grossen Player> auf dem Immobilienmarkt vorzugehen.»

Der Mieterverband begehrt in seinem Rekurs, dass die Sanierungsbewilligung zu widerrufen sei, dass das Verwaltungsgericht den Rückbau der Wohnung, also die Zurückversetzung der Wohnung in den Zustand vor der Sanierung, verfügt. Die Wohnschutzkommission sei anzuweisen, Strafanzeige gegen die Verantwortlichen zu stellen, ausserdem soll die Swiss Life eine Busse in der Höhe von 100’000 Franken zu bezahlen. Bei diesem Betrag handelt es sich um das höchstmögliche Bussgeld, das laut Wohnraumfördergesetz möglich ist.

Swiss Life wehrt sich gegen die Vorwürfe

Die Swiss Life wehrt sich auf Anfrage gegen die Vorwürfe. Die Anlagestiftung habe «die geltenden Vorgaben und Rahmenbedingungen eingehalten». So habe sie nach Erhalt der Kündigung durch die Mieterin Ende Januar 2022 mit der Planung der Sanierung begonnen. Die Arbeiten seien auf März 2022 geplant gewesen. «Damit lag die Planungsphase und auch der geplante Beginn der Sanierung vor dem 28. Mai 2022 und dem Inkrafttreten der neuen Vorgaben», schreibt die Swiss Life.

Aufgrund von Verzögerungen bei den auszuführenden Unternehmen habe sich der Beginn der Sanierungsarbeiten aber auf Juli 2022 verschoben. «Das neue Gesetz ist entsprechend zwischen der Planungs- und Bauphase in Kraft getreten.» Die Anlagestiftung werde den Mietzins «selbstverständlich rückwirkend anpassen.»

Ob tatsächlich keine Strafanzeige durch die Wohnschutzkommission eingereicht wurde und wieso nicht, konnte bis Redaktionsschluss nicht von deren Präsidium erfahren werden.