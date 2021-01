Es dauert noch: Die Doppelhaltestellen in Basel bleiben noch ein Jahr länger

Benützer des öffentlichen Verkehrs in Basel kennen das nur zu gut: Man steht gedankenversunken am Bankverein oder am Marktplatz und wartet auf das Tram. Laut der blinkenden Anzeigetafel sollte es längst da sein, doch vor einem steht ein Tram der falschen Linie.

Dann der Schock: Auch das eigene Tram ist bereits da, ganz am anderen Ende der Station. Man setzt zum Sprint an, doch just, als man ankommt, schliessen sich die Türen – Tram verpasst. Eigentlich hätten die Doppelhaltestellen beim Aeschenplatz, am Barfüsserplatz, Bankverein, Heuwaage und Marktplatz im Zuge des Fahrplanwechsels im Dezember verschwinden sollen. Dies hatte das Basler Bau- und Verkehrs­departement (BVD) im Herbst 2019 angekündigt, nachdem zuvor ein vierwöchiger Praxistest mit Einfachhaltestellen positiv ausgefallen war.

Die Resonanz war so gut, dass man euphorisch verkündete, den Umbau früher als geplant umzusetzen. Umstiegsstress auf den langen Tram­inseln ist jedoch auch heute noch da.

Schuld liegt beim Kunstmuseumsparking

Das BVD muss entsprechend zurückrudern. Auf Anfrage der bz teilt es mit, dass die Einfach­haltestellen mindestens ein Jahr verspätet eingeführt würden. Man visiere neu den Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres an. Der Grund für die Verzögerung ist die ihrerseits verzögerte Baustelle des Parkings beim Kunstmuseum, aufgrund welcher die Trams im St.-Alban-Graben nicht in beide Richtungen fahren können.