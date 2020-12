«Es ermöglicht uns, ein Stück Heimat zu spüren»: Eritreisches Mehl für die Region und halb Europa

Von den wenigen noch aktiven Getreidemühlen in der Nordwestschweiz dürfte die Graf-Mühle in Maisprach die bekannteste sein. Sie ist seit mindestens 1637 in den Händen der Familie Graf und produziert teilweise noch immer im ursprünglichen Gebäude, allerdings nicht mehr mit Wasserkraft. Die Altbachmühle in Wittnau im Fricktal wird in der achten und neunten Generation seit 1760 von der Familie Tschudi geführt. Die Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde listet ausserdem noch die Engimühle in Nunningen als «Kundenmühle in Betrieb».

Auf der deutschen Seite des Rheins wurde die Reiss-Mühle in Lörrach-Brombach vor fast zwei Jahren geschlossen. Weiterhin aktiv sind die kleine Streich-Mühle in Wieslet im Kleinen Wiesental sowie die Hofmühle in Kandern- Wollbach. Die nächste grössere Mühle entlang des Hochrheins ist die Stadtmühle im Waldshut-Tiengener Stadtteil Tiengen. Im nahen Elsass produzieren die Moulin Roos in Rosenau, die Moulin Jenny in Hésingue sowie die Moulin Peterschmitt in Niederhergheim bei Thann eigenes Mehl. (bob)