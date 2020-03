Es geht auch von Balkonien: Mit #alleswirdguet zeigt die Region, wie schön es zu Hause sein kann

Das leise Schwirren einer Drohne durchbrach am Sonntag das Vogelgezwitscher bei Sonnenschein. Der Fotograf dokumentierte, was die Bewohner dieser Region am Sonntag zeigten: Gute Miene trotz beschwerlicher Pandemie-Massnahmen und Corona-Krise. #alleswirdguet nennt sich die Aktion und soll die Schönheit von Balkonien zeigen – dass man es eben auch zu Hause schön haben kann, ohne in Trübsal zu verfallen.

Dabei geht es um möglichst bunte Balkone. Der Schriftzug kann ein Anfang sein, damit das Fassadengrau, das man nun von seiner Fensterfront aus vielleicht etwas zu oft betrachten muss, aufgeheitert wird. Darin steckt auch eine gewisse Herausforderung: Pflanzen werden zurzeit keine verkauft, die Dekoration fordert die Kreativität heraus.