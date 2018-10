Na?

Also. Erstmal: Danke für den Instant-Züri-West-Ohrwurm. Man will gar nicht wissen, wie viel die Berner Band für diese Werbung bezahlt hat. Aber was sollen wir mit diesem Berndeutsch anfangen?

Und dann kommts noch dicker: «Chilbi-Spass und Nervenkitzel» wird da versprochen.

Chilbi!

Was kommt als Nächstes? Die Broschüre «Fasching, die drüü schöschte Täg vom Jahr» oder die Kampagne «Baseler, werft nicht schon benutztes Konfetti!»? Hans-Peter Wessels mit seinem Ostschweizerdialekt als #danggeHampe-Schnitzelbangg?

Ganz offensichtlich hat das Präsidialdepartement keine Ahnung von unserer Stadt, geschweige denn unserer Kultur! Im Gegenteil, unsere Kultur soll wohl willkürlich zerstört werden. Wieder einmal. Wir sehen es: Das Ende ist nah.

Zeit, aufzustehen! Wo bleiben die Petitionen, wo die Mahnwachen? Heraus zum Solidaritätsmarsch für die Mäss!

Damit am Schluss bleibt, was wir hier nun ehrlich und ernsthaft wünschen möchten: Liebe Herbstmesseverantwortliche, nächstes Jahr bitte wieder ohne «Chilbi». Und wenn Lebkuchenherz, dann mit «Y schängg dr mi Härz». Nämlich eines mit viel, viel Liebe für d Basler Herbschtmäss. Ok? Ok.