Anders als via Medien erhält man einen ungeschminkten Einblick ins Schnitzelbangg-Schaffen. Und dieses ist, man muss es leider sagen, durchzogen. Die Spitze ist Spitze, wenn auch in diesem Jahr, so der subjektive Eindruck, nicht ganz so spitze. Aber dann gehts bergab. Der Stolperi wird keine Namen nennen, das soll ja keine Abrechnung werden. Aber er musste sich Bängg anhören, denen man nur raten kann, die Fasnacht doch wieder uff dr Gass zu geniessen.

Auffallend viele Langverse prägten die Auftritte. Jene, die es können, und mit hoher Gagdichte überzeugten, sind eher selten. Oft hangelten sich die Bängg auf der Suche nach einer halbwegs passablen Schlusspointe von Reim zu Reim. Diese war meist absehbar und selten lustig. Unlustig wie ein Urgestein der Schnitzelbangg-Szene, heute ein Schatten seiner selbst. Er hat genau das verpasst, was grosse Bängg zu Legenden werden lässt: Merken, wenn die kreativen Kräfte schwinden und sich zurückziehen.

Aber genug lamentiert. Der Stolperi ist schliesslich nicht von der Fasnachtspolizei. Lieber geniesst er als staunender Aktiver den Dienstag. Denn nichts ist herzerfrischender als die Jüngsten bei ihren ersten Fasnachtsgehversuchen zu beobachten.