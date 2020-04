Es kracht im linksgrünen Basler Gebälk: SP will ihre Liste mit der Basta kappen

Die Lage ist vertrackt. Da will die Basta, die Partei am linken Ende des Basler Politspektrums, mit ihrer Co-Kandidatur für den Regierungsrat ein radikalpolitisches Zeichen setzen – und der grösste Partner zieht nicht mit. Am Donnerstag vermeldete die Basler SP, dass sie mit der Basta keine gemeinsame Liste bilden würde, falls die Partei an ihren Plänen für eine Co-Regierungskandidatur festhält. Damit würde eine der mächtigsten Listenpartnerschaften des Kantons gekappt.

Grund ist für die SP die juristische Einschätzung, dass dies nicht zulässig ist. Die Genossen würden zwar das Ziel der Basta teilen, Jobsharing in Spitzenpositionen zu ermöglichen, «für ein geteiltes Regierungsamt sind die gesetzlichen Grundlagen jedoch derzeit nicht gegeben», heisst es. Entsprechend würde eine gemeinsame Liste gekappt, falls die Basta an ihren Plänen festhalten würde.

Versteckt im Hinweis zur Nominationsversammlung

Versteckt war die klare Absage an die Basta in der Ankündigung auf die bevorstehende Nominationsveranstaltung der Basler SP am 27. April. Durchgeführt wird der Event wegen Corona via Online-Schaltung, egal, was der Bundesrat am 19. April zu weiteren Notmassnahmen entscheidet.

SP-Parteipräsident Pascal Pfister begründet die Absage damit, dass die Wähler gesetzliche Gewissheit haben sollen, dass ihre Gewählten das Amt auch antreten können. «Diese Sicherheit ist zurzeit nicht gegeben.»

Denn wie die bz gestern berichtete, besagt auch eine juristische Auslegeordnung, welche die Basta in den vergangenen Wochen erstellen liess, dass diese Co-Regierungskandidatur nicht möglich sei. Basta-Co-Präsidentin Heidi Mück relativiert auf Anfrage: Dabei habe es sich noch nicht um das eigentliche Gutachten gehalten, das sich noch in Abklärung befindet, sondern einzig die Auslegeordnung. «Diese bestand darin, überhaupt alle Möglichkeiten zu prüfen, die ein Jobsharing auf dieser Ebene zulassen würden.»

Für die Basta kommt auch ein Alleingang infrage

Dass die SP nun via die gemeinsame Liste von Linksgrün Druck aufsetzt, irritiert Mück: «Wir gingen davon aus, dass wir auf dieser Liste gleichberechtigte Partner sind.» Die Partei werde aber erst am 4. Mai das weitere Vorgehen beraten, so Mück. Dann findet die nächste Basta-Versammlung statt. «Klar ist jetzt schon, dass sich unsere Mitglieder deutlich für eine Co-Kandidatur ausgesprochen haben und dieses Modell für zukunftsfähig halten», sagt Mück. Entsprechend werde man nicht einfach eine Kehrtwende machen, nur um die gemeinsame Liste mit der SP aufrecht zu erhalten.

Die Basta stehe mit der SP stets in Kontakt, Mück betont: «Wir haben keinen Krach.» Jedoch lässt Mück durchblicken, dass es auch weitere Wege zum Ziel gibt. Dies ergab sich aus besagter Auslegeordnung. So gäbe es immer wieder Regierungsräte, die über mehrere Generalsekretäre oder nicht weiter deklarierte «persönliche Mitarbeiter» verfügen, die der regierenden Person nahe stehen. Aus Mücks Sicht ein weiterer Grund für eine Co-Kandidatur: «So würde der Bevölkerung transparent gemacht, wer in diesem Regierungsamt wirklich wirkt.» Angesichts der Ankündigung der SP werde die Basta nun erwägen müssen, einen Alleingang zu wagen.