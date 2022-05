ESAF 2022 Public Viewing auf dem Barfi: Auch die Stadt zieht mit bei der Schwingete Pratteln trägt Ende August das diesjährige eidgenössische Schwing- und Älplerfest aus. Auch Basel-Stadt bietet Begleitveranstaltungen. Darunter eine Live-Übertragung des Geschehens auf dem Barfüsserplatz und ein Schwing-Wochenende.

Auf dem Barfüsserplatz in der Basler Innenstadt soll sich im Rahmen des ESAF 2022 der Nachwuchs im Schwingen messen und ausprobieren können. (Archivbild) Juri Junkov

Anfangs des 20. Jahrhunderts bis in die 1980er-Jahre sei Basel-Stadt eine Hochburg des Schwingens gewesen, steht in der Mitteilung des Kantons vom Donnerstag geschrieben. Es gebe sogar einen städtischen Schwingertag. Er findet am 26. Mai statt. An die Tradition des Schwingens wolle man anknüpfen und im Rahmen des diesjährigen ESAF in Pratteln gebührend für den Sport werben.

Bei einem Public Viewing vom 26. bis 28. August 2022 auf dem Barfüsserplatz können die Geschehnisse auf dem Pratteler Gelände live mitverfolgt werden. Auch eine Countdown-Clock beim Bahnhof SBB, eine Beflaggung sowie LED-Anzeigen, sollen auf das ESAF aufmerksam machen, meldet der Kanton.

Fokus auf Nachwuchs

Vom 28. bis 29. Mai 2022 finde auf dem Barfüsserplatz ein öffentliches Schwing-Wochenende statt. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche:

Jungen-Turnier am Samstag

Schnuppertraining für alle zwischen 6 und 15 Jahren am Sonntag ab 11 Uhr

Show-Schwingen von Mädchen aus der Region Nordwestschweiz

Besichtigung des Siegermunis

Steinstossen und Steinheben zum Ausprobieren

Als Rahmenprogramm gebe es zudem musikalische Darbietungen und Verpflegungsangebote. Die Stadt lanciert ausserdem einen ESAF-Wettbewerb: Vom 28. Mai bis am 31. Juli 2022 können dabei bei einem Schaufenster-Parcours durch die Innenstadt attraktive Preise gewonnen werden.

Auch in den Schulen soll der Nachwuchs gefördert werden. Deswegen werden im freiwilligen Schulsport Schwing-Lektionen angeboten, Schwing-Lektionen für alle Klassen des Primarschulhauses Vogelsang sowie zwei Tagesferienlager während den Sommerferien. Das Organisationskomitee des ESAF Pratteln habe zudem drei Werbevideos zur Mobilisierung des Schwinger-Nachwuchses realisiert.

Politisch diene der Sportevent «als Brücke zwischen Stadt und Land», lässt sich der baselstädtische Regierungspräsident Beat Jans in der Mitteilung zitieren.