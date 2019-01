Mit seiner Herzlichkeit hat er die Basler Beizen erobert: Der elsässische Künstler René Noël spricht kein Deutsch, ist in Basel aber so gut vernetzt wie nur wenige Einheimische. Heute feiert er im «Manger & Boire» die Vernissage seines neusten Kunstwerks. Im Restaurant mitten in der Innenstadt gehört der 71-Jährige zur Ausstattung. Seit 21 Jahren bemalt er die Wand frei nach seinem Gusto. Vor zwei Jahren sorgte er mit seinem Bild des toten Christus im Grab für Empörung. Noël malte es in Anlehnung an Holbein nach dem Tod des langjährigen Beizers Adrian Bühler, mit dem er eng befreundet war.

Mit seinem neusten Kunstwerk dürfte Noël weniger polarisieren. Sein Bild ist eine Hommage an Henri Rousseau: Auf der Wand ranken Blätter und rosa Blumen, wie sie in Rousseaus Gemälde «Le Rêve» zu finden sind. Auch sein Lieblingsmotiv, den Frosch, hat Noël in sein Wandbild eingebaut. Bereits im September hat er mit der Arbeit begonnen; nun ist das Werk vollendet. «Es ist wohl das wichtigste Bild, das ich je gemalt habe», sagt er. Ob er es in einem Jahr wieder übermalen will, hat er noch nicht entschieden. Der Künstler ist bescheiden. Lieber als über sein eigenes Schaffen redet er über andere Maler, die er bewundert. Rousseau ist einer von ihnen, aber bei weitem nicht der Einzige. Delacroix, Picasso, Courbet, Balthus, Arcimboldo: Spricht der Franzose einmal über seine Vorbilder, ist er kaum mehr zu bremsen.