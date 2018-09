Herr Guzzella*, weshalb investiert die ETH 200 Mio. in einen Biotech-Campus nicht in Zürich, sondern in Basel?

Natürlich gibt es in Zürich in den Bereichen Bereich Pharma, Life Sciences und Medtech ebenfalls Exzellenz. Aber in einer solchen Ausprägung und in Verknüpfung mit der Industrie ist Basel die Nummer eins, ganz sicher in der Schweiz, mit grosser Sicherheit in Europa und sogar weltweit zählt Basel zu den Besten. Die ETH geht dorthin, wo die Besten sind.