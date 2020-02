«Ethnischen Abschottung» im Elsass: Macron gegen radikalen Islam – Die Rückeroberung von Mulhouse

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist am Dienstag im Quartier Bourtzwiller von Mulhouse zu Besuch, um über die Neuorientierung seiner Strategie gegen die islamistische Radikalisierung und der Abschottung der ärmsten Quartiere Frankreichs zu informieren.

2012 wurde es der «dringlichen Sicherheitszone» zugeteilt. In der Rhetorik des Präsidenten ist demnach Broutzwiller Schauplatz der zunehmenden Islamisierung und Abschottung von ganzen Stadtteilen mit hohen muslimischen Bevölkerungsanteilen. Gemäss der elsässischen Zeitung «L’Alsace» will Macron neben dem «Separatismus» auch die Finanzierung von Kultstätten und die Ausbildung der Imame ansprechen.

Besuch bei der Polizei und dann an den runden Tisch

Der Präsident wird begleitet von Innenminister Christophe Castaner und von Sportministerin Roxana Maracineanu. Die Regierungsvertreter und der Präsident werden als erstes das Polizeirevier von Bourtzwiller besuchen, bevor sie sich beim Mittagessen mit lokalen Sicherheitsverantwortlichen unterhalten werden. Auch steht ein runder Tisch an mit Vereinen und Institutionen der Stadt, die relevant sind für den «Kampf gegen den Separatismus». Zum Abschluss wird sich der Präsident an einer Pressekonferenz äussern.

In Mulhouse herrscht wenig Begeisterung über die Ankunft des obersten Amtsträgers der Republik: Gemäss Quellen, welche die lokale Politik seit Jahrzehnten aktiv mitverfolgen, herrscht Unmut, weil der Präsident damit Mulhouse explizit als Problemstadt identifiziere. Als Front gegen den islamistischen Terror. Broutzwiller hat sich unter anderem während Krawalle und Unruhen im Juli 2012 einen schlechten Ruf erworben. Damals schon stattete Innenminister Manuel Valls dem Quartier einen Besuch ab und versprach griffigere Massnahmen.

Die Moschee An-Nour, eine der grössten Frankreichs

In Mulhouse steht aber nicht nur Broutzwiller im Kreuzfeuer von Islamkritikern und Verfechtern des in Frankreich sakrosankten Laizismus, sondern auch das An-Nour-Zentrum und dessen Moschee, die sich noch im Bau befindet. Es wird eine der grössten muslimischen Kultstätten in Frankreich sein. Ihr Bau kostet 26 Millionen Franken. Mehr als die Hälfte davon wird von Qatar übernommen. Die nationale Tageszeitung «Le Figaro» schreibt, dass der Verein «Association des Musulmans d’Alsace», der das Kulturzentrum und die Moschee betreut, den Muslimbrüdern nahe stehe.

Die Vertreter der «Mairie» wollen sich zur Ankunft von Emmanuel Macron nicht näher äussern. Eine Pressesprecherin sagt, man überlasse die Belange der nationalen Sicherheit ganz der Regierung. «In dieser Hinsicht nehmen wir Dinge einfach hin.»

Lediglich Jean Rottner, der Vizebürgermeister und Präsident der Region Grand-Est, hat sich bisher dazu auf Twitter geäussert: «Ich erwarte vom Präsidenten, dass er die Amtsgewalt der Republik bestärkt, den Laizismus unterstützt, vor allem in den Schulen, und den Handlungsspielraum der lokalen Volksvertreter ausweitet.»