Etwas Farbe tut gut in dieser düsteren Zeit: Verschönern Sie Ihren grauen Balkon

Die Aktion nennt sich #alleswirdguet und dient dazu, den Balkon zu verschönern. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Den Artikel von Sonntag dazu finden Sie hier. Seit Sonntag hat sich die Aktion in der Region nun weiter verbreitet. Einige Bilder davon wurden uns per Mail zugesendet. Die Bilder können Sie sich oben in der Bildgalerie anschauen.

Das beliebteste Motiv von #alleswirdguet ist der Regenbogen. Er symbolisiert die Aussage, dass alles gut wird. Denn nach dem Regen und dem Grau, also dem Corona, kommt wieder die Sonne und bringt die Farbe und damit die Hoffnung zurück. Doch die Aktion beschränkt sich nicht bloss auf den Hashtag und den Regenbogen. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, Balkonien mit Farbe zu füllen.

So machen Sie Ihren Balkon trotz Lockdown schön

Gerade für einen Haushalt mit Kindern ist eine solche Plakatgestaltung wie auf den Bildern ideal. Alles was Sie dazu brauchen, ist ein altes Leintuch oder Bettlaken und Farben. Sie können mit Ihrem Kind einen Plan entwerfen, welche Sujets auf das Plakat kommen sollen und wer was wo hinmalt. Als Sujets für die Aktion eignen sich Regenbogen aber auch alles andere, was eine positive Energie versprüht. Einschränkungen gibt es da keine. Oder aber sie lassen Ihr Kind einfach drauf los malen und schauen, was dabei rauskommt.

Neben Plakaten und Schriftzügen besteht auch die Möglichkeit, Blumentöpfe zu gestalten. Vielleicht haben Sie ja bereits Pflanzen in Töpfen draussen stehen? Dann nehmen Sie Farbe und nutzen das Braun, Grau oder Schwarz doch einfach als Hintergrund für ein Muster oder andere tolle Zeichnungen. Ein Spass für Gross und Klein.

Zudem gibt es trotz geschlossener Läden noch einige Gärtnereien in der Region, die Kunden beliefern oder wo man Pflanzen abholen kann. Lieferungen bieten unter anderem Luluderia Blumenbinderei oder das Bluemehuus an. Hier finden Sie eine Karte mit Geschäften die Abhol- oder Lieferdienste anbieten.

Oder haben Sie bei ihrem Balkon einen Sichtschutz oder Ähnliches? Wenn ja, wird der wohl meistens in Grau- oder Brauntönen sein. Etwas Farbe könnte der also bestimmt auch vertragen. Malen Sie je nach Material einfach drauf. Falls dies auf Grund des Materials nicht möglich sein sollte, können Sie an den Balkongittern oder -ränder auch bunte Ballone oder Fähnchen, ausgeschnitten aus alten Plastiktüten, anbringen.

Und auch für die Abende kann man den Balkon ganz einfach aufwerten: Lichterketten oder LED-Lampen eignen sich zu dieser Jahreszeit perfekt. Sobald es am Abend wärmer wird, werden auch Kerzen eine sehr schöne Lösung. Die gemütliche Atmosphäre ist so auf jeden Fall garantiert.

Machen Sie also mit bei dieser Aktion. Sie werden bestimmt Spass haben. Erfreuen Sie mit dem Anblick ihres Balkons die Nachbarn. Sie werden viele inspirieren, es ihnen gleich zu tun. Bringen Sie Farbe in die Welt und alles wird guet.

Sie machen selbst an der Aktion mit? Schicken Sie uns Ihre schönsten Balkon-Bilder mit dem Betreff «Alles wird guet» an bzonline@bzbasel.ch.