Euro Airport Basel: Vorsicht bei Reisen nach Grossbritannien!

Seit Wochen beschäftigen sich Schweizerinnen und Schweizer intensiv mit der sogenannten Quarantäneliste. Wo kann man hinreisen, ohne danach in Quarantäne zu müssen? Was aber schnell vergessen geht: Auch andere Länder führen solche Listen und nicht auf wenigen davon steht die Schweiz in orangen Lettern geschrieben.

Baslerinnen und Basler, die derzeit nach Grossbritannien fliegen möchten, sehen sich aber mit einem anderen Problem konfrontiert: Der Euro Airport liegt auf französischem Boden. Und Frankreich steht auf der Quarantäneliste der Briten.

Vorsicht also bei spontanen Trips nach London, Edinburgh & Co.: Wer über den Euro Airport reist, muss danach auf der Insel zwei Wochen in Quarantäne. Ein Wochenendtrip kann so also schnell einmal zu einem verlängerten Wochenende werden - ohne Absprache mit dem Arbeitgeber könnte dies aber problematisch enden...

Mit Umbuchungen über Zürich oder Genf ist wohl zu rechnen. Eine in Schottland wohnhafte Leserin bestätigt dies: «Um meine Familie in Basel zu besuchen, muss ich über Genf fliegen. Zwei Wochen Quarantäne kann ich mir bei meinem Arbeitgeber nicht erlauben.»