Euro-Airport Flug verschwindet plötzlich aus Buchungsportal: Lufthansa baut in Basel ab Bis zu dreimal täglich verband bislang eine Lufthansa-Tochtergesellschaft den Euro-Airport mit München «Franz Josef Strauss». Doch damit ist bald Schluss.

Bald nicht mehr in Basel-Mulhouse zu sehen: Ein Bombardier-Jet von Lufthansa City Line. Bild: Anna Zvereva/ Wikimedia

Der binationale Flughafen verliert eine Verbindung zu einem internationalen Hub: Lufthansa nehme die aktuell bis zu dreimal täglich angebotene Direktverbindung nach München aus dem Flugplan – das wird auf diversen einschlägigen Foren berichtet. Demnach sind die Kürzungen bereits ab dem 27. März gültig, dem Beginn des Sommerflugplans.

In der Tat führen Buchungsportale den Direktflug in die Bayerische Hauptstadt schon ab diesem Datum nicht mehr auf. Basel–Mulhouse ist aber kein Einzelfall. Die deutsche Airline respektive ihre Tochterfirma Lufthansa City Line fährt auch auf anderen München-Routen die Kapazität herunter oder stellt die Rotationen ganz ein, was auf tiefer gehende Probleme hinweist. Betroffen sind über zwei Dutzend Destinationen.

Bombardier-Jets flogen auch schon leer herum

Lufthansa wird laut unbestätigten Informationen München ab August wieder direkt via Basel bedienen, dann jedoch nur noch einmal täglich. Bestehen bleibt die Verbindung Basel–Frankfurt. Die Medienstelle hat bislang noch nicht auf Anfragen der bz reagiert.

Schon im vergangenen Jahr geriet die Strecke in die Schlagzeilen: Wegen Problemen mit der Gepäckabfertigung in München liess Lufthansa City Line – sie führt die Flüge zwischen Basel und München aus – Jets leer nach Basel fliegen. In die andere Richtung waren jedoch Passagiere an Bord.

Neu zweimal wöchentlich nach Montréal

Den Wegfall von München kann der binationale Flughafen verschmerzen. Er gab am Montag die Eckdaten des Sommerflugplans bekannt, der vier neue Fluggesellschaften (Cyprus Airways, Nouvelair, Southwind Airlines und Mavi Gök Airlines) sowie sechs neue oder wiederaufgenommene Destinationen umfasst, deren Total auf rund 100 steigt. Vor allem auf der Strecke Basel–Antalya werden die Kapazitäten stark ausgebaut.

Die neuen Ziele sind Larnaca (von Cyprus Airways und Easyjet bedient), Tunis und Djerba (Nouvelair) sowie Rom und Iasi (Wizz Air). Air Transat fliegt zudem neu zwei- statt einmal pro Woche nach Montréal. (bwi)