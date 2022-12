Euro-Airport Geisterjumbo wird doch nicht Air Force One: Flugzeugfriedhof ist letzte Station Bestellt, aber nicht abgeholt: Jahrelang war eine werkneue Boeing 747-8i am Euro-Airport parkiert. Im vergangenen April flog sie in die USA. Jetzt ist klar, was mit dem Jumbo passiert.

Da war sie noch komplett: Die Boeing 747-8i, kurz vor ihrem letzten Flug am 10. April 2022. Miriam Bunani/Thomas Frei

Fast zehn Jahre lang stand sie am Euro-Airport herum. Bewegt wurde die weisse Boeing 747-8i, abgesehen von zwei Testflügen, nur dann, wenn sie einem anderen Flugzeug im Weg stand. Was bei ihrer ­Grösse ab und zu vorkam. Am 10. April trat der «Geisterjumbo», wie der Jet auch genannt wurde, einen Flug nach Arizona an. Es war, wie sich jetzt herausstellt, die letzte Reise des quasi fabrikneuen Jets.

Aktuelle Fotos vom Pinal Air Park in der Wüste Arizonas, die auf einschlägigen Foren kursieren, zeigen die 747-8i mit der ­Registrierung N458BJ in nicht mehr flugfähigem Zustand. So wurden bereits Seiten- und ­Höhenruder, Klappen an den Tragflächen und weitere Teile entfernt.

Kaum vorstellbar, dass das Flugzeug wieder flugfähig gemacht wird. Wahrscheinlicher ist, dass die Boeing nun als ­Ersatzteilspender dient.

Als mögliche neue Air Force One gehandelt

Ursprünglich hätte die 747-8i in Basel-Mulhouse zu einem VIP-Jet ausgebaut werden sollen. Als Besitzer war der saudische Prinz Naif ibn Abd al-Aziz Al Saud vorgesehen. Doch der Thronnachfolger starb 2012 in Genf. Abkaufen wollte der Eignerin, der «Bank of Utah Trustee», den Riesenvogel offenbar niemand.

Die 747-8i – «i» steht für «intercontinental» – ist über 76 Meter lang, länger als jedes andere Passagierflugzeug. Die «Basler» 747-8i war 2012 von der Kelly Air Force Base in Texas nach Basel überflogen worden.

Gehandelt wurde der «Basler» Jumbo als Präsidentenjet. Die 747-8i ist das favorisierte Modell für die nächste Air Force One. Seit 1990 dienen zwei 747-200B-Langstreckenversionen dem jeweiligen US-Präsidenten für Flugreisen. Sie sollen jedoch ausgemustert werden.

Nummer «N458BJ» wurden grosse Chancen zugerechnet, eine der 747-200B zu beerben. Unter anderem, weil sie erst rund 40 Flugstunden aufwies und günstig zu haben war. Doch all diese Argumente zogen offensichtlich zu wenig, um den Jumbo vor dem Ausschlachten zu bewahren.