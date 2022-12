Euro-Airport Neues Flugziel: Cyprus Airways fliegt von Basel nach Larnaca Zweimal wöchentlich sind Linienflüge direkt nach Zypern geplant. Ab dem 10. Mai 2023 soll es losgehen.

Mittwochs und freitags sollen ein Hin- und Rückflug nach Zypern stattfinden. Nicole Nars-Zimmer

Bald gibt es ab Basel-Mülhausen wieder eine regelmässige Direktverbindung nach Zypern. Cyprus Airways plant wöchentlich zwei Linienflüge zwischen dem binationalen Airport und Larnaca. Das schreibt bsl-mlh-planes.net. Laut dem Aviatikportal ist der erste Flug für den 10. Mai 2023 angesetzt. Vorgesehen sei, vorläufig bis Oktober jeweils ein Hin- und Rückflug mittwochs und freitags.

Easyjet stellte Verbindung 2020 wegen Corona ein

Die frühere staatliche Cyprus Airways ging 2015 Konkurs. 2016 übernahm Charlie Airlines mit Basis in Larnaca die Markenrechte. Zuletzt bot im Sommer 2021 Helvetic Airlines Linienflüge zwischen Basel und Larnaca an. Zuvor hatte Easyjet die Strecke bedient, stellte die Verbindung jedoch 2020 coronabedingt ein.

Vor Cyprus Airways kehrt Air Canada Cargo an den Euro-Airport zurück, wie bsl-mlh-planes.net weiter mitteilt. Ab 29. März ist demnach zweimal wöchentlich ein Frachtflug zwischen Basel und Toronto vorgesehen. Schon per Winterflugplan 2022/23 waren am EAP folgende Direktdestinationen hinzugekommen: Marseille, Algier und Constantine sowie Iasi und Chisinau.