Euro-Airport Selber scannen jetzt auch am Flughafen: Euro-Airport startet Pilotversuch Was in Lebensmittelläden und grösseren Flughäfen schon längst normal ist, wird nun beim Euro-Airport ebenfalls eingeführt. Auch ansonsten investiert der Flughafen 2023 kräftig in die Verbesserung der Dienstleistungsqualität.

Ab März im Schweizer Sektor: Automaten ermöglichen Passagieren das Selber-Einchecken ihres Gepäcks. Bild: Gaetan Bally/Key

Flughafendirektor Matthias Suhr ist optimistisch. «Ich bin überzeugt, dass schon bald ein wesentlicher Teil des Gepäcks automatisch eingecheckt wird», sagte er am Donnerstag an der Neujahrsmedienkonferenz des Euro-Airports (EAP). Das Pilotprojekt dafür soll auf der Schweizer Seite schon im März dieses Jahres in der Halle 4 beginnen, die französische Seite folgt in der Halle 3 im November 2023.

«Das kostet auch etwas und ich hoffe, dass die Fluggesellschaften mitmachen», fuhr er fort und verwies darauf, dass die Dienstleistung dann nicht mehr wie sonst üblich von Swissport erbracht wird. Wer sein Gepäck allerdings weiterhin am Schalter aufgeben wolle, könne dies auf jeden Fall.

Dieses Jahr wird modernisierte Ankunftsebene fertig

Für 2023 plant der EAP Investitionen in Höhe von 30 Millionen Euro – das Schwergewicht liegt bei Massnahmen zur Steigerung der Dienstleistungsqualität. 2022 waren es 22 Millionen Euro, die zum Teil für die Modernisierung der Ankunftsebene auf dem Niveau 2 ausgegeben worden waren. Dieses Jahr soll die Modernisierung fertig werden.

2022 bezeichnete Suhr im Wesentlichen «als ein erfreuliches Jahr». Nach den coronabedingten massiven Einbrüchen bei den Passagierzahlen 2020 und 2021 stiegen diese gegenüber 3,6 Millionen 2021 wieder auf 7,0 Millionen. Easyjet bleibt mit 4,1 Millionen weiterhin mit knapp 60 Prozent Marktanteil die mit Abstand wichtigste Fluggesellschaft auf dem EAP. Gefolgt wird sie von Wizz Air mit 10,9 Prozent.

Pristina mit grossem Abstand vor London und Istanbul

Wie im Vorjahr ist Pristina mit 520’000 Passagieren klar vor London und Istanbul die wichtigste Destination. Die Menge an transportierter Fracht ist relativ stabil geblieben, wobei ihr Wert deutlich zunahm.

Mit 6200 Arbeitsstellen hat sich auch die Zahl der Personen, die auf dem EAP arbeiten, nicht wesentlich verändert. Davon sind rund 370 beim Flughafen selbst angestellt. Je ein Viertel der Passagiere kommt aus Deutschland und Frankreich, die Hälfte aus der Schweiz. Für 2023 rechnet Suhr mit 7,4 Millionen Passagieren – aufgrund der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheit plant der Flughafen vorsichtig. Das wären 80 Prozent der Passagiere vom besten Jahr 2019.

Situation mit Nachtlärm weiterhin unbefriedigend

Probleme gibt es weiter beim Fluglärm. So sind zwar nach einem Erlass vom August 2021 geplante Starts zwischen 23 und 24 Uhr seit Anfang Februar 2022 verboten. Weil Fluggesellschaften ihre Starts in die frühere Nachtstunde, namentlich in die Zeit von 22.45 Uhr bis 23 Uhr, vorverlegen, führe dies dazu, dass die Gemeinden rund um den Flughafen zwischen 23 Uhr und 23.15 Uhr mehr Lärm als vorher hätten, führte Vizedirektor Marc Steuer aus. «Dass dies die Anwohnergemeinden verärgert, ist sehr berechtigt», sagte er.

Die Lösung sah Steuer allerdings nicht in einem neuen Erlass. «Er muss besser angewendet werden. Es geht darum, seinen Geist einzuhalten.» Kurzfristig will der Flughafen den Fluglärm zwischen 22 und 24 Uhr reduzieren, langfristig soll eine Obergrenze für den vom Flughafen ausgehenden Lärm festgelegt werden.

Bahnanschluss: Finanzierung noch ungesichert

Ein weiteres Problem sind die ILS-33-Landungen, also die Südlandungen mit Hilfe eines Instrumentenanflugsystems. Sie lagen 2022 mit 11,5 Prozent wieder deutlich über den vorgegebenen 10 Prozent. «Ziel ist es, sie 2023 wieder unter diese 10 Prozent zu bringen», sagte Steuer.

Für den EAP-Bahnanschluss laufen laut Suhr derzeit die Detailanalysen, wie die Anbindungen an den Flughafen vonstattengehen sollen. Immer noch nicht geklärt sei allerdings die Finanzierung des Projektes.