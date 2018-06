Bald sollte es rund um den Euro-Airport etwas ruhiger werden, zumindest am Abend. Der binationale Flughafen hat seine Gebührenordnung geändert. Seit April sind Starts und Landungen in den beiden Stunden vor Mitternacht empfindlich teurer. Für die Fluglärmgegner aber steht schon jetzt fest: Die ganze Übung ist für die Katz.

Die erhöhten Abgaben sollen die Airlines dazu bewegen, ihre Flüge, wenn immer möglich, nicht in den sensiblen Nachtstunden durchzuführen. Ziel ist eine Lenkungswirkung: Wer zu erwünschten Zeiten fliegt, erhält Rabatt, wer zu «Unzeiten» fliegt, wird bestraft. Ob der erhoffte Effekt auch tatsächlich eintreten wird, darüber herrscht Uneinigkeit – unter anderem auch deshalb, weil ausserhalb von Flughafen und Airlines nicht bekannt ist, wie hoch die Mehrausgaben konkret ausfallen. Sprich: Ob die Aufschläge auch wirklich weh tun.

Beschliessen kann die Abgaben der Flughafenverwaltungsrat. Er teilte lediglich das Ausmass der Erhöhungen per 1. April mit. Die Lärmtaxe zwischen 22 und 23 Uhr werde um 25 Prozent angehoben, jene zwischen 23 und 24 Uhr um 50 Prozent. Frankenbeträge lieferte der Flughafen aber keine.

Jetzt gewährt der EAP erstmals Einblick in seine Preiskalkulation. Für die «Schweiz am Wochenende» berechnete der Airport die Abgaben für vier beispielhafte Flüge in allen drei Gebühren-Zeitzonen (siehe Grafik). Berücksichtigt wurden je zwei Flugzeugmodelle von Boeing und Airbus in Passagier- und Frachtausführung.