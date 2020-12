Europa – adieu Adoleszenz, jetzt rasch erwachsen werden

Gerne würde man nach dem Trumpschen Dauerspektakel, zweiter Covid-Welle und Terror in Europa Erbauliches thematisieren, zur frohen Einstimmung in die Adventszeit. Doch mit nüchternem Blick auf die Lage hier und in der Welt will das nicht so recht gelingen. Unsere Demokratie ist zwar intakt, abgesehen von der Bundesanwaltschaft und den Toiletten der SBB funktioniert fast alles picobello. Doch beim Wesentlichen - derzeit das Covid-Management - wirken wir Eidgenossen erneut überrumpelt, als Polizischt Wäckerli im Kampf gegen Grösseres.

Der Jihadismus wird bei uns und in Europa erst jetzt in all seinen Dimensionen angegangen, viele Terrorakte wären mit agiler Politik und Kooperation vermeidbar. Der slowakische Geheimdienst hatte Wien gewarnt, die Meldung blieb liegen. Vor dem Bataclan-Massaker vor fünf Jahren lag eine Warnung aus Deutschland vor. Inzwischen festigen die Jihadisten und ihre ideellen Unterstützer ihre Strukturen, die finanzielle Potenz der Muslimbrüder, Salafisten und Wahabiten wächst. Ihre Geschäfte, Krippen und Bet-Schulen haben Zulauf. Die Missionierung im Balkan trägt Früchte, viele Jihadisten werden dort mit lukrativen Angeboten rekrutiert, finanziert mit unserem Geld für Erdöl. Mit der Osmanisierung der türkischen Aussenpolitik steigen die Aussichten für Söldner-Einsätze in Libyen, Syrien, Irak und Karabach. Soeben hat Armenien dabei 3000 Menschen verloren; Jesiden und Assyrer sind im Orient bedroht, die Kultstätten werden geschändet.

Der Verrat an den Kurden, die für die Welt den IS bekämpft hatten, rächt sich bitter. Die Islamisten sind im Aufwind und ändern die Taktik. Der Attentäter von Nizza kam direkt aus Tunesien, die Schleuser ergänzen ihr Geschäftsmodell mit dem profitablen Transport von gesuchten Kriminellen und Jihadisten. Geopolitisch halten praktisch nur noch die Franzosen dagegen, in Mali mit Soldaten und mit der Lieferung von Flugzeugen und Schiffen an Griechenland.

Geopolitik und Sicherheit im Innern hängen direkt zusammen, Ignoranz fordert einen hohen Preis. Selbstverständlich bilden die integrierenden und präventiven Massnahmen die Grundlagen jeder vernünftigen Strategie, doch ohne eine eindeutige Politik gegen die Strukturen, Finanzierung, Propaganda und Rekrutierung der Jihadisten und ihrer Supporter bleibt sie brüchig. Die taumelnden USA und der schwache Diskurs in Europa spornen die Verfechter morbider Ideologien an.

Dazu gehört auch das dröhnende Stillschweigen zu anderen antidemokratischen Verbrechen, wie im nahen Minsk, wo tausende mutige Frauen und Männer wegen ihrem friedlichen Engagement für faire Wahlen verhaftet und verprügelt werden. Oder umgebracht, wie Raman Bandarenka. Soli-Demos und Sondersendungen bleiben aus. Europa erscheint als unreifes US-Anhängsel, das sich gerne über die Zustände im fernen Minneapolis ereifert, nicht aber über die Katastrophen vor der eigenen Haustüre.

Mit der Gnade der wohligen Naivität könnte es vorbei sein, wenn die Entwicklung zwischen Vorderasien und Pazifik im aktuellen Stil weitergeht. Minderheiten werden eingeschlossen, Hongkong ent-demokratisiert, Intellektuelle wegen Blasphemie hingerichtet, Homosexuelle verfolgt. Das grösste Konfliktpotenzial mit vier Atom-Staaten liegt in Mittel- und Ostasien, wo die Mehrheit der Menschheit lebt und 2025 vier der fünf weltgrössten Volkswirtschaften existieren werden. Fast 50 Prozent der weltweiten Patentanmeldungen entfallen bereits heute auf China; seine imperialen Besitzansprüche dehnt es inzwischen bis direkt vor die Küsten der Anrainerstaaten aus.

Zur Corona-geprägten Adventszeit könnte passen, gute Texte zum aufstrebenden Asien und wachsenden Afrika zu lesen. Und das Wichtige vom Spektakel zu trennen - den Weizen von der Spreu.

Thomas Kessler führt ein Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt Migration, Integration und Sicherheitsfragen. Thomas Kessler ist Mitglied des Publizistischen Ausschusses der CH Media.