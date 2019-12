Eva Herzog verpasst ihre letzte Budgetdebatte

Cramer bereitete sich zwei Wochen lang vor

Gleichzeitig verteidigt die SP-Fraktion ihre Regierungsrätin. «Das kommt halt vor bei solchen Doppelmandaten», sagt SP-Präsident Pascal Pfister und fügt an: «Zum Glück ist dies aber bald vorbei.» Gerade für solche Situationen gebe es das Stellvertreter-System in der Basler Regierung. Zudem sei er sich sicher, dass Eva Herzog es selbst schade finde, nicht hier sein zu können.

Erziehungsdirektor Cramer übernahm als Stellvertreter die Budgetdebatte. «Das gehört zu einer kollegial organisierten Regierung dazu», sagt er. Vor rund zwei Wochen habe er von der Abwesenheit Herzogs erfahren und sich seither auf die Grossratssitzung vorbereitet. «Keine Angst, ich musste keine Nachtschichten einlegen», meint Cramer schmunzelnd. Schliesslich handle es sich ja auch nicht um Herzogs Budget, sondern um das Budget der Basler Regierung. Die Enttäuschung der Grossräte könne er verstehen: «Eva Herzog hat sich diese Entscheidung aber bestimmt gut überlegt.»

Herzogs Stimme wurde im Stöckli gebraucht

Tatsächlich sei die Wahl zwischen Basel und Bern für Herzog «ganz unangenehm» gewesen, wie sie sagt. Sie erklärt: «Da das Budget in Basel aber gut aufgegleist war und sich keine Überraschungen abzeichneten, wagte ich, so zu entscheiden.» Denn in Bern ging es für sie am Mittwochmorgen um alles oder nichts: Der Ständerat stimmte über den Gegenvorschlag des Bundesrats zur Konzernverantwortungsinitiative ab. Mit der Vorlage wollen die Initianten erreichen, dass Konzerne mit Sitz in der Schweiz die Menschenrechte respektieren und die Umweltstandards einhalten. Der Ständerat nahm schliesslich den Gegenvorschlag an. Das Geschäft geht damit zurück an den Nationalrat und es kommt wohl zu einer Urnenabstimmung.

Angesichts des wichtigen Geschäfts wollte Herzog im Stöckli sein: «In Bern stand definitiv mehr auf dem Spiel und die Abstimmung war mir dermassen wichtig, für Basel und für die Schweiz als Wirtschaftsstandort. Darum habe ich das Opfer gebracht, mein letztes Budget nicht selbst vertreten zu können», sagt die SP-Politikerin, die die Vorlage entgegen ihrer Partei ablehnte. Hätte sie «rein egoistisch und meinem Herzen folgend» handeln können, wäre sie im Grossen Rat gewesen.