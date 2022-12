Evangelisch-reformierte Kirche Der Abbruch der St.Markuskirche in Basel naht Ein Baubegehren für den Abriss von Kirche und den Bau von 24 Wohnungen wurde eingereicht.

Kirchenglocken St.Markuskirche. Oliver Hochstrasser / bz Zeitung für die Region

Beschlossen ist der Abbruch der Markuskirche schon längst. Zehn Jahre ist es her, seit im Sakralbau im Hirzbrunnenquartier keine Gottesdienste mehr gefeiert werden. Die Glocken sind seit zwei Jahren demontiert und klingen nun in einer Aarauer Kirche. Nun liegt das Baubegehren für den Abbruch der 1924 gebauten Kirche und des in den 1950er-Jahren ergänzten Pfarrhauses sowie für den Bau von zwei neuen Wohnliegenschaften vor.

Asbesthaltiges Material und Schlacke

Bauanalysen haben ergeben, dass beim Abtransport des Bauschutts Vorsicht angesagt ist, da asbesthaltiges Material verbaut worden ist. Im Unterboden des Kirchensaals wurde zudem Schlacke gefunden, die nach heutigen Kriterien die Schadstoffgrenzwerte überschreitet und die gesondert entsorgt werden muss.

In den zwei projektierten Neubauten ist eine Gewerbenutzung im Erdgeschoss sowie eine unterirdische Autoeinstellhalle vorgesehen. Zudem sind 24 Wohnungen geplant, wovon zehn Logis als 3,5-Zimmer-Wohnungen konzipiert sind. Als Bauherrin tritt die Evangelisch-reformierte Kirche auf. Den Bau verantwortet das Basler Architekturbüro Burckhardt und Partner.