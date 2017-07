Als sie den Garten vor 38 Jahren übernahm, stand hier nicht viel mehr als ein Gartenhäuschen inmitten von Gestrüpp. Inzwischen ist hier nichts dem Zufall überlassen. «Ich habe gerne Ordnung, und mein Mann auch», sagt sie und öffnet den Geräteschuppen, in dem alles seinen Platz hat. Daneben leuchten die Salate frisch grün aus der dunklen Erde. «Auf Unkraut bin ich scharf», sagt sie lächelnd. «Das rupfe ich jeden Tag aus.»

Sie und ihr Mann sind tatsächlich jeden Tag da, meist vor sieben Uhr morgens. Denn der Garten auf der Spitalmatten in Riehen ist längstens zum Lebensmittelpunkt des Paares geworden, das seit 60 Jahren verheiratet ist und seit 58 Jahren in der gleichen Wohnung in Riehen lebt. Die beiden sorgen zusammen nicht nur dafür, dass alles an seinem richtigen Ort ist und dass frisches Gemüse auf ihrem Teller landet. Es sind auch immer wieder Leute hier zu Gast, davon zeugen die vielen Fotos im Häuschen. Da sieht man die Bachmanns mit FCB-Legende Kurt Thalmann oder Ex-Bundesrat Adolf Ogi. Oder Fischerfreunde des Mannes. In den Kästen, schön säuberlich eingeräumt, ist Geschirr und Besteck für 15 Personen. Mit Grosseinladungen hat Bachmann nämlich Erfahrung, sie war 20 Jahre lang bei der Basler Personenschifffahrt für Bankette zuständig. So lernte sie unzählige Leute kennen. «Ich war per Du mit Willy Brandt», sagt sie voller Stolz.

Beim Abschied erklärt Bachmann, wie ihre Fahnenordnung aussieht. Unter der Woche weht die Berner Fahne, denn ihr Mann ist aus dem Berner Oberland. Am Wochenende hissen die beiden aber die grüne Flagge der Basler Freizeitgärten auf. «Und am 1. August zeigen wir dann drei Fahnen», erklärt sie. Zuoberst die grüne, untendran der Berner Bär, und zuunterst ein Schweizerkreuz.