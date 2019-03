«Ich (w) bin in einem kleinen Dorf als jüngstes von drei Kindern aufgewachsen. Der älteste meiner beiden Brüder (60) wurde in der Schule mit 14 auffällig, weil er immer schlief. Das Anraten zur Psychotherapie wurde vom Vater mit der Bemerkung abgeschmettert, er sei nur faul. Er machte die Matur, wurde ein ewiger Student, entwickelte ein ganz starkes Messie-Verhalten, weshalb seine Wohnung kürzlich zwangsgeräumt wurde, und lebt nun auf der Strasse. Was können wir als Angehörige noch tun?»

Die Antwort von Jörg Hirsch: Dass Ihr Bruder schon mit 14 den Lehrern durch sein Verhalten auffiel, lässt vermuten, dass schon dort Weichen gestellt waren für eine letztlich schwierige Entwicklung. Dass der Vater ihn lieber als faul denn krank sah, war und ist im Trend: Faul zu sein ist weniger schambesetzt als eine psychische Krankheit. Es gibt viele Faktoren, die einen zum Messie machen können.

Ich kann nur einige wenige hier herausgreifen: seelische und gefühlsmässige Vernachlässigung in früher Kindheit und fehlende Zuneigung und Bestätigung. Dinge zu sammeln, die anderen unnütz erscheinen, ist dann nur ein Symptom; der Betreffende hat auch oft Mühe, sich an Abmachungen zu halten, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, aber auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein derartiges Verhalten kann dann so ausgeprägt werden, dass es mit der gesellschaftlichen Norm inkompatibel wird und man an den Rand gerät. Wie es auch Ihrem Bruder ergangen ist.