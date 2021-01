Ex-Torhüter übernimmt Vorreiterrolle bei der Darmkrebsprävention: «Zubi feels good»

Manch einer wird sich noch an das Spiel im November 2002 des FC Basel gegen den FC Liverpool erinnern. Rotblau schafft nach einem spektakulären 3:3 den Sprung in die Zwischenrunde der ersten Champions League Teilnahme. Mit von der Partie und eine tragende Figur war damals auch Goalie Pascal Zuberbühler. Mitunter diesem Spiel gegen die Engländer hat «Zubi» seinen hohen Bekanntheitsgrad in Basel zu verdanken.

Zuberbühler war ausserdem in der Schweizer Nationalmannschaft, wo er zwischen 2004 und 2008 51 Länderspiele absolvierte. Der Höhepunkt war die Weltmeisterschaft 2006. Bis zum Schweizer Ausscheiden im Achtelfinale nach Penaltyschiessen kassierte Zubi keinen einzigen Gegentreffer in der regulären Spielzeit.

Immerhin kann durch Stuhlgangproben oder eine Darmspiegelung die Wahrscheinlichkeit, an Darmkrebs zu erkranken, um 90 Prozent reduziert werden. Zuberbühler ist ein Macher-Typ und scheut solche Untersuchungen nicht: «Das passt eben zu mir. Früher wie auch heute. Aktiv etwas zu tun und auch voran zu gehen».

Zubi übernimmt deshalb die Vorreiterrolle für die neue Gesundheitskampagne «I feel good» («Ich fühle mich gut»). Im Sinne eines nachhaltigen Einsatzes will er den Verein zur Prävention von Darmkrebs auch in den nächsten Jahren unterstützen. Seiner Ansicht nach werde über das Thema zu wenig gesprochen.

Auch in seinem persönlichen Umfeld gab es nie solche Diskussionen, weder in der Familie noch im Freundeskreis: «Erst durch meine Vorbereitungen zur «I feel good» Kampagne habe ich herausgefunden, dass es in meiner Familie schon Darmspiegelungen gab, gesprochen wurde vorher nie darüber.» Genau das will er jetzt aber ändern.

Zubi teilt seine Eindrücke

Da er nun neu zur betroffenen Alterskategorie gehöre, möchte er ein Zeichen setzen: «Ich möchte aufzeigen, dass es keinen Grund gibt sich zu schämen und man mit einer Stuhlprobe oder einer Koloskopie (Darmspiegelung) einen wichtigen Beitrag für seine eigene Gesundheit leistet». Seinem gleichaltrigen Umfeld werde er die Vorsorgeuntersuchung ebenfalls empfehlen.

Bei der «I feel good»-Kampagne stellt sich Pascal Zuberbühler zum einen selbst vor die Kamera, zum anderen unterzieht er sich selbst einer Darmspiegelung. In der Vorbereitung dazu lässt er sich begleiten und teilt auch seine persönlichen Eindrücke.