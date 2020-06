Existenz vieler Start-ups ist bedroht – Basel-Stadt greift ihnen nun unter die Arme

«Die Coronakrise hat uns im vollen Lauf erwischt», sagt Michael Bauer. Er ist Mitbegründer und CEO der Firma Cellestia, ein Start-up, das seit sechs Jahren die Forschung und Entwicklung neuartiger Krebsmedikamente vorantreibt. Es ist eines von 31 Jungunternehmen im Bereich Life Sciences und Biotechnologie, das sich im Technologiepark Basel in Kleinhüningen niedergelassen hat. «Wir waren gerade dabei, neue Investoren aus den USA, China und Südkorea zu gewinnen», sagt der Gründer. Doch seit der Krise sehe es schlecht aus mit neuen Partnerschaften. «Investoren sind sehr zurückhaltend geworden. Sie konzentrieren sich derzeit auf bereits bestehende Firmen in ihrem Portfolio, um deren Finanzierung zu sichern.»

Noch hat Cellestia Geld, immerhin satte 20 Millionen. Doch was nach viel klingt, könne gerade im klinischen Forschungsbereich schnell aufgebraucht sein. «Eine Patientenstudie kostet uns rund 150 000 Franken pro Person», sagt Bauer. Auch Mitarbeiter- und Mietkosten würden ins Gewicht fallen. Gleichzeitig gab es Verspätungen bei der klinischen Entwicklung. «Weil wir in unseren Kliniken keine neuen Patienten rekrutieren konnten, sind wir rund vier Monate in Verzug», sagt Bauer. «Das hat zur Folge, dass wir Daten, die wir im Herbst erwartet hätten, erst Mitte nächstes Jahr vorweisen können, während die Kosten weiter anfallen.»

Mehr Bürgschaften und Mietzinserlass vom Kanton

Doch genau diese Ziele, sogenannte Meilensteine, sind für Start-ups entscheidend, wie Samuel Hess, Leiter Wirtschaft beim Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), bestätigt: «Gerade kapitalintensive Jungunternehmen, wie in der Biotechnologie üblich, machen in der Regel viele Jahre keinen Umsatz und sind auf Investoren angewiesen.» Um die nächste Finanzierungsrunde zu sichern, müssten sie regelmässig Erfolge vorweisen können. «Gelingt das nicht, sind viele Start-ups vor allem mittelfristig bedroht.»