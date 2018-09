Ein altes Rezept – und eine Zeitreise

Ein Besuch auf der Website doazmol-rezepte.ch lohnt sich für alle, die gern in der Küche stehen. Das folge Rezept stammt laut der Website aus einem Kochbuch von 1920:

250g Honig, 120g feiner Zucker, 120g blättrig geschnittene Mandeln, 60g Zitronat, 60g Orangeat (beides fein geschnitten), 1 Löffelchen Zimt, 1/2 Löffelchen Nelkenpulver, die abgeriebene Schale von 1/2 Zitrone, 1 Gläschen Kirschwasser und 560g Mehl.

Man nimmt Honig und Zucker in eine Pfanne und gibt das miteinander aufs Feuer, bis es kochen will. Gewürz und Mandeln kommen dazu, sowie die Hälfte des Mehles und die Hälfte des Kirschwassers. Ist alles gut verrührt, gibt man den Rest von Mehl und Kirschwasser bei, nimmt den Teig auf das Wirkbrett und arbeitet ihn gut, so lange er warm ist. Man lässt ihn einige Zeit zugedeckt ruhen, wallt ihn dann bleistiftdick aus und schneidet gleichmässige Leckerli, am besten mit einem Leckerliausstecher. Die Leckerli werden auf ein zubereitetes Blech dicht nebeneinander gelegt, man backt sie in mittlerer Hitze. Nach dem Backen lässt man sie etwas auskühlen und schneidet sie warm voneinander. Das Mehl wird abgebürstet, und die Leckerli werden mit Vanilleglasur glasiert.

Andreas Kuster von «Jakob’s Basler Leckerly» verrät die Rezepte seiner vier Sorten nicht. Nur so viel: «Wir begeben uns auf eine Zeitreise.» Das älteste Rezept kommt ohne kandierte Früchte und ohne Glasur aus. Später kommt der Klassiker, das Basler Läckerli, mit der weissen Glasur dazu. Es folgen das Schoggi-Läckerli und das Mandel-Läckerli. (rut)