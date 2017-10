Wo war noch mal der Aufgang ins Dach? Tividar Puskas vom Ingenieurbüro Schnetzer Puskas weiss es nicht mehr genau, ist aber schon sichtlich aufgeregt und voller Vorfreude. Sein Kollege Jürg Berrel von der Architektengemeinschaft Degelo Berrel Berrel Kräutler kennt den Weg und führt uns zu einer Treppe im hinteren Teil des neuen Foyers der St. Jakobshalle. Dort geht es hoch und schon stehen wir mitten im Dachgeschoss. Es ist hohl und begehbar. 400 Meter lang ist der Rundgang einmal um die St. Jakobshalle herum. Wie eine Stadionrunde in der Leichtathletik.

Nur 25 Zentimeter dick ist die Stahlbetondecke, auf der wir uns bewegen. Ein Duzend Handwerker arbeiten auch gestern noch im Dachgeschoss. Sie verlegen Kabel, arbeiten am Hohlboden oder verstecken Elektronik in den Wänden. Auch wenn es von aussen schon fast fertig aussieht, wird im Inneren fleissig weiter gearbeitet. «Bis zur Eröffnung in einem Jahr muss der Zeitplan eingehalten werden», sagt Berrel.

Pause für das Tennisturnier

Ab Samstag werden die Arbeiter im Dach trotzdem neun Tage pausieren. «Während der Swiss Indoors können wir hier ja keinen Lärm machen», sagt Puskas. Er ist sichtlich begeistert vom Innenleben des rund vier Meter hohen Daches. «Das technische Herz des neuen Foyers schlägt hier», sagt Puskas, ehe er sich gebückt durch ein kleine Betonöffnung in der Wand zwängt. Auf der anderen Seite zeigt uns der Ingenieur die technischen Anlagen wie Lüftung, Elektronik, und Sprinkler.

Während Puskas schon im nächsten Raum verschwunden ist, erklärt Berrel: «Die alte Halle entsprach nicht mehr den technischen Anforderungen.» Das hat sich durch den Umbau geändert. Jetzt sind sämtliche technischen Anlagen im Dach versteckt. Das entspricht einer grossen Eventhalle mit Mantelnutzung, wie sie die St. Jakobshalle ist. «Von aussen sieht man nicht, was alles drin steckt. Doch wie die neue Halle ist auch das Dach multifunktionell», sagen Berrel und Puskas unisono.

Immer wieder führt der Weg auch an grossen Betonkuppeln vorbei. Diese sind auch vom Foyer aus als grosse, runde Ausbuchtungen in der Decke zu erkennen. Durch die Öffnung, die momentan noch mit Holz verdeckt ist, soll dann bei der Neueröffnung im nächsten Jahr Tageslicht ins Foyer scheinen. Wie die provisorische Abdeckung der Kuppeln ist auch die Decke des 3500 Quadratmeter grossen Daches eine Holzkonstruktion. Das verwundert, denn von oben sieht das Flachdach wegen der Dichtungsfolie so aus, als wäre es wie die Fassade ebenfalls aus Beton.

Stabilität dank Fischgräten

Durch die Holzdecke und den Hohlraum sparen die Verantwortlichen zwar an Gewicht. Dennoch wiegt das gesamte Dach rund 7000 Tonnen. Eine Last, die gut verteilt ist. Wie die Finger einer Hand durchziehen fünf vorgespannte Betonträger das Geschoss. Dazwischen bilden lamellenartige Betonrippen das Tragwerk. «Die Konstruktion erinnert mich an Fischgräten», sagt Puskas, als wir an den Betonrippen vorbeigehen. Die Stahlsäule, die den symbolischen Grundstein aus dem Foyer durchbohrt, trägt die Last des Daches nur zu knapp 30 Prozent. Sie wird durch vier weitere Betonscheiben im Dach unterstützt.

Nach dem Rundgang verlassen wir das Dachgeschoss. Auf dem Vorplatz bei der Tramhaltestelle sagt Puskas: «Mit der neuen Halle hat das Fussballstadion endlich einen passenden Nachbar bekommen und Basel eine städtebauliche Verbesserung.»