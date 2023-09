Nach Europaallee: Basler Pizza-Erfolg Vito eröffnet bereits zweite Filiale an bester Zürcher Lage

Das Basler Unternehmen mit der Meter-Pizza expandiert auch in Zürich. Nach der Eröffnung des ersten Lokals am Zürcher Hauptbahnhof vor knapp eineinhalb Jahren, plant Vito im März 2024 bereits das zweite Lokal am Limmatplatz.