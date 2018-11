Zurückzuführen sei dies gleichermassen auf die gute Qualität von Stadt- und Berufsleben, heisst es in der Umfrage. Für das Städteranking wurden die Aussagen von 12'000 Expats berücksichtigt. Damit eine Stadt darin aufgenommen wurde, mussten mindestens 45 Befragte dort leben.

Die grössten Verluste erlitt die sie bei den Themen Arbeit und Familienleben im Ausland. In Bezug auf die Lebensqualität liegt sie auf Rang 9 weiterhin ganz vorn. An der Umfrage nahmen fast 18000 Personen teil, die im Ausland leben. (psc)

Bereits im September 2018 lagen die Ergebnisse des Länder-Rankings von Internations vor, bei dem die Schweiz schlecht abschnitt. Expats werden mit dem Leben in der Schweiz immer unzufriedener. Seit 2014 ist das Land um 40 Plätze abgerutscht und liegt auf dem 44. Rang von 68. Seit 2017 ist die Schweiz in der globalen Rangliste um 17 Plätze gefallen.

Fast alle Befragten äusserten sich glücklich über den öV in Basel, 77 Prozent gaben ihm sogar die Bestnote. «Basel liegt zentral. Reisen und sich fortbewegen ist vor Ort wie auch ins Ausland einfach», wird ein Kanadier zitiert, der auch die «hohe Lebensqualität und den guten Lohn» schätzt. Damit ist er nicht alleine, denn 62 Prozent der Befragten sagen, dass das Haushalts-Einkommen mehr als ausreicht, um die täglichen Bedürfnisse zu finanzieren.

Basler Wirtschaftslage wird gelobt

Mit Abstand vorne liegt Basel im Vergleich zu den anderen Schweizer Städten, wenn es um die Finanzierung der Wohnung geht. Es erreicht hier Rang 28, weit vor Zug auf Platz 40. Das dürfte viele Einheimische wundern, die Mühe haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die Erklärung folgt auf den Fuss: Zweidrittel der Expats in Basel (67 Prozent) sind zufrieden mit ihrer finanziellen Situation, Generell sagen das 58 Prozent der Befragten. Zurückzuführen ist dies auf die ausgezeichnete Einschätzung der lokalen Wirtschaft. Als fünfter weltweit wird Basel hier nur von Singapur (4.), München, Luxemburg Stadt und Zug (1.) geschlagen.

Wo Licht ist, ist allerdings auch Schatten. Richtig mies schneidet Basel beim Thema ab, heimisch zu werden (Rang 60). Fast ein Drittel fühlt sich in der Stadt nicht zu Hause. Mit 54 Prozent ist mehr als die Hälfte der Auffassung, dass es schwierig ist, Freunde zu finden. Seine Bedeutung erhält dieser Wert, wenn man ihn damit vergleicht, dass in der Umfrage nur 34 Prozent diese Meinung vertreten. «Einheimische mischen sich nicht mit Expats», kommentiert ein Italiener, der in Basel lebt.