Experte Martin Bischofberger: «Wir wünschen uns mehr Respekt und Anstand im Basler Verkehr»

Die Unfallauswertung zeigt uns entsprechende Schwerpunkte an. Wenn es sich da um gleichartige Unfälle handelt, empfehlen wir den Behörden etwa eine verbesserte Signalisation, Markierungen oder gar bauliche Anpassungen. Beispiel: Bei der Einmündung der Meret-Oppenheim-Strasse in die Margarethenstrasse ist es vermehrt zu Unfällen mit Velos gekommen. In der Folge wurde eine rot eingefärbte Velofahrspur angebracht. Zudem wurde die Signalisation von "kein Vortritt" auf "Stop" geändert.

National gehört Basel bereits zu den sichersten Städten; wir messen uns an Konkurrenten im Ausland, etwa Holland und Schweden. Damit wir international Boden gut machen können, ist zentral, dass wir sogenannte Black Spots - Orte, wo die häufigsten Unfälle geschehen - sorgfältig anschauen und entsprechende Verbesserungsvorschläge in den Planungsprozess beim Bau- und Verkehrsdepartement einbringen.

Ja. Basel hat einen hohen Standard, was die Verkehrssicherheit angeht; die Zahl der Unfälle ist seit Jahren rückläufig. Das war auch im vergangenen Jahr so, der Trend zeigt abwärts. Detaillierte Zahlen für 2020 liegen mir aber noch nicht vor.

Herr Bischofberger, mit welchem Verkehrsmittel sind Sie in der Stadt am häufigsten unterwegs?

Wenn ich nach Holland blicke, stelle ich fest, dass dort mit mehr Gelassenheit gefahren wird. Hier in Basel herrscht eine gewisse Grundhektik vor. Aber das ist Spekulation. Wir sind daran, herauszufinden, woran es konkret liegt. Diese Erkenntnisse können uns helfen, den Hebel richtig anzusetzen. Wir wünschten uns einfach mehr Respekt und Anstand im Basler Verkehr. Angedacht ist auch eine digitale Meldeplattform. Dort könnten Verkehrsteilnehmer den Ort eines Konfliktes eintragen. Wenn nun ein Ort mehrmals genannt wird, würden wir entsprechend handeln. Etwa mit einer besseren Beschilderung. Wir haben mittlerweile derart tiefe Unfallzahlen in dieser Stadt, dass es immer schwieriger wird, solche Hot Spots zu erkennen. Deshalb die Meldeplattform.

Etwa auf dem Spazierweg beim Solitude-Park, in der Greifengasse oder auf der Achse Falknerstrasse-Gerbergasse. Sowohl in der Innenstadt als auch in den Aussenquartieren.

Wir erhalten vermehrt Reklamationen von Verkehrsteilnehmern, dass etwa Elektrobike-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit beim Marktplatz durchfahren - obschon da Tempo 20 gilt - und sich mit Klingeln den Vortritt "holen". Das habe ich schon mehrfach selbst beobachtet. Es kommt auch immer wieder zu aggressiven Wortgefechten zwischen den Verkehrsteilnehmern. Das hat etwas mit der Verkehrskultur in dieser Stadt zu tun: Wir stellen fest, dass auf das Gegenüber oftmals wenig Rücksicht genommen wird. Daraus entstehen vermehrt Konfliktsituationen.

Was für Konfliktsituationen?

Könnte es sein, dass das höhere Konfliktpotenzial am neuen Verkehrskonzept Innenstadt, das 2015 eingeführt wurde, liegt? Dass das Konzept zu einer reduzierten Vorsicht der Fussgänger führt, dass die Haltung vorherrscht: Diese Zone ist verkehrsberuhigt, ich habe so oder so Vortritt?

Beobachtungen der Verkehrspolizei und des Verkehrsdienstes zeigen, dass die meisten Fussgänger vorsichtig unterwegs sind - obschon sie sich in einer Fussgängerzone bewegen. Das Konzept kann indes in den Morgenstunden bis 11 Uhr, wenn die Zufahrt für motorisierte Anlieferung gestattet ist, zu Unklarheiten führen. Etwa in der Freien Strasse. Hier handelt es sich ja um eine Fussgängerzone, aber eben, bis 11 Uhr darf hier auch der motorisierte Verkehr durch. Aber ich sage Ihnen: Als noch der motorisierte Individualverkehr in der Innenstadt zugelassen war, hatten wir ganz andere, grössere Probleme. Heute beschränken sich die Konflikte auf andere Player.

Und was bedeutet das konkret?

Früher hiess es in der Innenstadt: Autofahrer gegen Velofahrer, heute vielmehr: Velofahrer gegen Fussgänger. Sie sind mehrheitlich übrig geblieben, also rücken sie auch in den Fokus.

Vor vier Jahren lehnte das Stimmvolk den Veloring rund um das Stadtzentrum ab. Wie kann die Sicherheit für Radfahrer erhöht werden?

Einerseits forciert die Verwaltung nun das freie Rechtsabbiegen; die Kantonspolizei prüft gerade, wo das ungefährlich ist. Andererseits sollen wo immer möglich bei Lichtsignalen vorgezogene Haltebalken und Velostreifen angebracht werden. In jedem Fall muss abgeklärt werden, ob die vorhandenen Platzverhältnisse ausreichen. Aufgrund immer breiterer Fahrzeuge wie SUV haben sich die Massstäbe ein wenig verändert. So ist das Befahren einer Einbahnstrasse durch Fahrräder im Gegenverkehr an manchen Orten gefährlich geworden, weil eben der Platz knapp ist.

Oftmals wird Ihnen durch politische Entscheide vorgegeben, was zu tun ist. Kommen Sie mit der Verkehrspolitik dieser Stadt in der Praxis eigentlich gut klar?

Teils teils. Wenn solche Entscheide klare Regeln begünstigen, haben wir natürlich nichts dagegen. Es kommt aber auch immer wieder zu sicherheitskritischen Situationen durch ebensolche Entscheide. Nehmen wir den Fall des Fussgängerstegs unterhalb der Schwarzwaldbrücke. Dort wurde erst im Nachhinein von Politikern gefordert, Veloverkehr zuzulassen. Obschon wir im Vorfeld danach gefragt haben und darauf ein Nein als Antwort kam. Die Dimensionen wurden entsprechend nur für Fussgänger geplant, und nun kommt es an diesem Ort zu Konflikten zwischen Velofahrern und Fussgängern. Wir mussten mit diversen Massnahmen nachbessern.

Und wie steht es mit der Verkehrspolitik auf Bundesebene?

Über die nationale Abschaffung der Velonummer ist die Kantonspolizei noch heute unglücklich. Velofahrende können bei Fehlverhalten nur schwer identifiziert werden. Da ist schon ein gewisser Frust da. Ausserdem wünschte ich mir klarere Regeln hinsichtlich Trendfahrzeugen wie Enuus, Trottinettes oder Hooverboards. Es gibt zahlreiche Benutzer, die falsch parkieren, die damit auf dem Trottoir fahren, obschon gilt: Was motorisiert ist, gehört auf die Strasse. Das sorgt für zusätzliche Aggression unter den Verkehrsteilnehmern. Es herrscht eine grosse Unkenntnis darüber, was mit den Trendfahrzeugen erlaubt ist und was nicht - und welche grundsätzlich auf den Strassen zugelassen sind.