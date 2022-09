Fachhochschule Nordwestschweiz Debatte um Salär von Präsidentin des Fachhochschulrats: Kommission nervt die Berichterstattung Die Entschädigung von Ursula Renold, Präsidentin des Fachhochschulrats Nordwestschweiz, ist höher als beim Präsidium anderer Hochschulen. Die Debatte beschäftigt die Interparlamentarische Kommission.

Die FHNW am Standort Brugg-Windisch. (Symbolbild) Deborah Bläuer

In einer Medienmitteilung zu den sinkenden Studierendenzahlen an der Pädagogischen Hochschule in Brugg-Windisch äussert sich die Interparlamentarische Kommission etwas versteckt zum Thema «Entschädigung der Fachhochschulratspräsidentin». Am 19. September dieses Jahres wurde publik, dass es an den Hochschulen in der Schweiz massive Unterschiede beim Salär gibt. Dabei zeigte sich: An der Fachhochschule Nordwestschweiz wird das Präsidium des Fachhochschulrats grosszügiger entschädigt als anderswo.

Ursula Renold erhält für das Nebenamt 101’000 Franken. Dem Fachhochschulrat obliegt die strategische Führung der FHNW. Das Paket beinhaltet eine Honorarpauschale von 80’000 Franken und Sozialleistungen in der Höhe von 21’000 Franken. Hauptberuflich ist die 61-jährige Aargauerin Renold ordentliche Professorin für Bildungssysteme an der ETH Zürich.

Ursula Renold. zvg

Die Kommission ärgert sich über die Berichterstattung und schreibt, man könne «die mediale Aufregung um eine vermeintlich zu hohe Entschädigung nicht nachvollziehen». In der Mitteilung heisst es weiter: «Der Kommission wurde aufgezeigt, dass die Aufgaben der Fachhochschulratspräsidentin zeitlich und inhaltlich anspruchsvoll sind.»

Einen Tag nach Bekanntwerden der Entschädigung sagte der Baselbieter SVP-Landrat Markus Brunner, der Mitglied der Kommission ist, gegenüber dieser Zeitung: «Die Entschädigung wird jeweils in der Rechnung ausgewiesen. Ich muss ehrlich sagen, dass wir den Betrag nie hinterfragt haben.»