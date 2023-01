FACHKRÄFTEMANGEL Ab Mitte 2023 gilt in Basel der kantonale Mindestlohn auch im Detailhandel Für den Detailhandel gilt in Basel-Stadt ab Juli 2023 der kantonale Mindestlohn von 21.45 Franken. Der bisherige Normalarbeitsvertrag wird nicht verlängert. Darüber dürfen sich vor allem Ungelernte freuen.

Ab Juli 2023 wird auch im Basler Detailhandel der kantonale Mindestlohn in Kraft treten. Bild: Archiv bz

Für den Detailhandel gilt ab Juli 2023 der kantonale Mindestlohn von 21.45 Franken. Dies, weil per Ende Juni der kantonale Normalarbeitsvertrag für den Detailhandel in Basel-Stadt wegfällt und somit der Mindestlohn in Kraft tritt. Davon profitieren vor allem Ungelernte: Statt bislang mindestens 20.65 Franken in der Stunde erhalten auch sie nun 21.45 Franken.

Wie die Basler Regierung am Mittwoch mitteilte, seien aufgrund von diversen Kontrollen in den Betrieben keine wiederholten Verstösse gegen den Mindestlohn festgestellt worden. Auch lägen keine Hinweise vor, dass der Wegfall des Normalarbeitsvertrags zu wiederholten und missbräuchlichen Unterbietungen der üblichen Löhne im Detailhandel führen könnte.

Zusätzlich sei der Detailhandel eine der Branchen, in der ein starker Fachkräftemangel herrsche, so die Regierung weiter. Mit wiederholten und missbräuchlichen Lohnunterbietungen würde sich die Branche somit selbst schädigen. Der kantonale Normalarbeitsvertrag Detailhandel gilt somit noch bis 30. Juni 2023. Danach greift der baselstädtische Mindestlohn.