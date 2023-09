FACHKRÄFTEMANGEL Kein Gewerbe ohne Arbeitskraft: Basler Gewerbeverband will Handwerk stärken Den Gewerbeverband Basel-Stadt beschäftigt vor allem ein Thema: der Arbeitskräftemangel. Nun soll eine Image-Kampagne Lernende, Frauen und Quereinsteigende fürs Handwerk gewinnen.

Eine Kampagne will gezielt auch mehr Frauen und Quereinsteigende für handwerkliche Berufe gewinnen. Bild: Alexander Wagner

Der Gewerbeverband Basel-Stadt wollte von seinen Mitgliedern wissen, welche Themen diese am meisten beschäftigen. Das Ergebnis hat der Verband bei seiner Gewerbetagung am Donnerstagabend vorgestellt: Demnach empfindet fast die Hälfte der 260 befragten Unternehmen die Suche nach geeigneten Arbeitskräften als grösste Herausforderung. Am stärksten davon betroffen sind, laut Gewerbeverband, die handwerklichen Berufe.

Helfen will der Basler Gewerbeverband nun mit einer neue Image-Kampagne, welche die Rolle des Handwerks in der Erreichung der Klimaziele herausstreichen soll. «Tagtäglich tragen Handwerkerinnen und Handwerker dazu bei, dass wir nachhaltiger leben können», lässt sich Gewerbedirektor Reto Baumgartner in einer Medienmitteilung zitieren. Und fügt hinzu: Für Handwerker sei Nachhaltigkeit kein blosser Trend, vielmehr sei diese in der Kultur vieler Handwerksunternehmen längst fest verankert.

Kampagne soll mehr Frauen fürs Handwerk gewinnen

Der Basler Gewerbeverband, der mit Börsen für Lehr- und Berufsstellen sowie der Basler Berufs- und Weiterbildungsmesse bereits versucht, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen, will mit dieser Kampagne auch gezielt mehr Frauen und Quereinsteigende sowie zusätzliche Lernende für handwerkliche Berufe gewinnen.

Das ist angesichts der Umfrageergebnisse wohl auch nötig: So beschweren sich laut Verband 48 Prozent der Befragten, es stünden generell nicht genügend qualifizierte Leute zur Verfügung. Also weder für Lehr- noch für Berufsstellen. Allerdings ist angesichts dieser Aussage überraschend, dass zugleich lediglich je 10 Prozent der Umfrageteilnehmenden «zu wenige Bewerbungen» oder «zu wenige Lernende» als grösseres Problem betrachten, wie es in der Mitteilung heisst.

Welche konkreten Massnahmen im Rahmen der Handwerkskampagne ergriffen werden sollen, will Verbandssprecher Daniel Schindler zu diesem Zeitpunkt nicht verraten. So viel steht allerdings fest: Aktuell bemüht sich der Verband noch um die Sicherstellung der Finanzierung.