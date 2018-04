So kompliziert ist «Verzell du das em Fährimaa» ja nicht. Doch auch dieser Satz kann schwierig zu kapieren sein. Noa Thurneysen erlebt immer wieder Fähri-Gäste, die ihm sagen: «So, Fährimaa, jetzt erzähl mal was!» Strömung, Grossschifffahrt und Schwimmer fordern jedoch seine ganze Aufmerksamkeit, da kann er nicht auch noch Geschichten erzählen. Auf festem Boden plaudert der 33-Jährige aber gern, wie sich am Montag am «Basler Zmittag» an der Muba zeigte. Es war der Auftakt der Mittags-Talkreihe unter Mitwirkung der bz. Die Gäste sollen Hintergründiges über ein Basler Thema erfahren.

Zum Beispiel eben, dass sich einige Fähri-Gäste Geschichten vom Fährimaa erhoffen – und nicht umgekehrt. Oder, dass Martina Meinicke (43) weibeln muss, um das Überleben der Fähren zu sichern. Die Präsidentin des Fähri-Vereins sorgt dafür, dass der Verein immer mindestens 4000 Mitglieder zählt. Sonst könnte es kritisch werden, sagte sie. «Viele Menschen wissen nicht, dass die Fähren durch die Vereinsbeiträge privatfinanziert werden.»

_________

Impressionen der Muba-Eröffnung: