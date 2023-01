Fahrdienst App Uber Leaks: So weibelte Uber in Basel für ihr Geschäft Vor einem halben Jahr veröffentlichte die Rechercheplattform ICIJ und die britische Zeitung «The Guardian» geleakte Informationen über das Lobbying von Uber. Das Basler Onlinemedium «Bajour» hat Einsicht in die Dateien, welche Basel betreffen.

Uber Firmenhauptsitz in San Francisco. Bild: Jeff Chiu/AP

Uber hatte zu Beginn in Basel einen schweren Stand. Nicht die rechtliche Grauzone in dem sich das Unternehmen bewegte war das Problem, es fehlten die Fahrerinnen und Fahrer, welche ihr privates Auto und ihre Zeit zur Verfügung stellten. Das geht aus den Daten hervor, welche das Onlinemedium «Bajour» ausgewertet hat.

Diese Daten stammen aus den sogenannten «Uber Leaks». Vor rund einem halben Jahr veröffentlichte die britische Zeitung «The Guardian» zusammen mit dem Recherchenetzwerk Internationales Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ) ihre Auswertung von über 124'000 Dokumenten, welche die Lobby-Aktivitäten von Uber in den Jahren 2013 bis 2017 aufzeigen.

Lobbyarbeit auf höchster Ebene

Die Auswertung zeigt, dass das US-Unternehmen intensiv den Kontakt zu Entscheidungsträgern gesucht und zum Teil auch gefunden hat. So wurde beispielsweise versucht, beim damaligen Hamburger Bürgermeister und heutigen Deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz gute Bedingungen für Uber zu lobbyieren, dies jedoch ohne Erfolg.

Besser funktionierte dies 2015 beim damaligen französischen Wirtschaftsminister und heutigen Präsidenten Emmanuel Macron. Dieser unterband nach einem Treffen mit ranghohen Uber-Mitarbeitern immer wieder Versuche, Uber zu reglementieren. So etwa bewirkte er, dass ein Verbot von Uber in Marseille gekippt wurde.

Schwerer Stand in Basel

Wie im Artikel der «Bajour» zu lesen ist, sieht Uber in Basel einen idealen Markt. Die Stadt sei durch die internationalen Grosskonzerne sehr wirtschaftsfreundlich. Lokale Politiker und Medien sollen für den Markteintritt am 11. Dezember 2014 gewonnen werden. Dies funktioniert nur teilweise. Das mediale Interesse war zwar da, in der Politik kamen aber bereits Anfang 2015 die ersten Vorstösse in den Rat, welche sich kritisch mit Uber beschäftigten.

Im ersten halben Jahr in Basel macht Uber im Schnitt pro Wochen ein paar hundert Fahrten, wie «Bajour» in ihrer Recherche aufzeigt. Einzige Ausnahmen sind während der Baselworld und der Fasnacht. Das Konstrukt von Uber Pop, dass die Fahrerinnen mit ihrem eigenen Fahrzeug, als Selbstständigerwerbende arbeiten und nur User der App sind, sieht die Basler Regierung jedoch kritisch. Wegen fehlenden Fahrtenschreibern und nicht geregelten Arbeitsverhältnissen sieht sie Uber in einer rechtlichen Grauzone.

Kritik von Gewerkschaften an Uber

Die Gewerkschaften äussern ebenfalls früh Kritik an Uber. Neben dem fehlenden Arbeitnehmerschutz kritisiert beispielsweise die Unia, dass Uber das stark reglementierte Taxigewerbe konkurrenziere. Die Gewerkschaften fürchten schlechtere Arbeitsbedingungen für die Fahrerinnen und Fahrer durch den Markteinstieg von Uber.

Uber reagiert 2016 auf die negative Berichterstattung mit einem neuen Spin. Sie lancieren ihr Produkt UberX in der Schweiz. Fahrerinnen und Fahrer von UberX brauchen im Gegensatz zu Uber-Pop-Fahrerinnen und -Fahrern eine Berechtigung, Personen zu transportieren. Uber behauptet damit, UberX bringt auch den Taxifahrern etwas, sie können so auch über Uber Aufträge annehmen und zum Beispiel Wartezeiten verhindern. Diese Sichtweise von Uber wird zum Teil in der Berichterstattung aufgenommen.

Im Mai 2018 stellt Uber sein Produkt Uber Pop in der Schweiz ein. Seit diesem Zeitpunkt ist hierzulande und in Basel nur noch UberX erhältlich. Im Juni 2022 hat das Bundesgericht in einem Grundsatzentscheid festgelegt, dass Uber-Fahrerinnen und -Fahrer reguläre Angestellte sind, und dementsprechend auch auf Sozialleistungen von ihrem Arbeitgeber, sprich Uber, Anspruch haben.