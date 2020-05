Fahrerflucht nach Kollision von zwei Autos – die Polizei sucht nach Zeugen

Der Unfall ereignete sich an der Verzweigung Waldenburgerstrasse / Zürcherstrasse, kurz nach acht Uhr am Morgen. Der unbekannte Autofahrer floh vom Unfallort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Wie die Kantonspolizei Basel Stadt am Mittwochabend in ihrer Mitteilung schreibt, handelt es sich um ein dunkles Fahrzeug. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden, sollen sich bei der Verkehrspolizei (Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch) melden.