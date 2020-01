Falsche Polizisten: Erneut hoher Geldbetrag erbeutet

Die Frau bezog das Geld in der Folge bei der Post und stellte dabei fest, dass sie von zwei Männern beobachtet wurde. Während der Abhebung erhielt die Frau Anweisungen des angeblichen Polizisten über das Smartphone. Ihr wurde angedroht, dass sie sich strafbar mache, wenn sie die Notenscheine nicht überprüfen lasse. Anschliessend deponierte sie das Geld am UNteren Rheinweg auf einem Tisch woraufhin kurz darauf einer der Männer erschien, der sie in der Post beobachtet hatte. Er nahm das Couvert mit den 25'000 Franken an sich und entfernte sich Richtung Florastrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilt.

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Tätern entgegen.