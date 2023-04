Fan-Ausschluss «Alli uf Sanremo!»: Fans des FC Basel in Nizza unerwünscht – nun weichen sie nach Italien aus Es bleibt dabei: Die FC-Basel-Fans sind in Nizza nicht erwünscht. Derweil hat die Muttenzerkurve einen Ausweich-Standort gefunden, der ebenfalls ganz hübsch ist – 50 Kilometer Luftlinie weiter östlich von Nizza: Sanremo.

In Nizza definitiv nicht erwünscht: Die Fans des FC Basel (hier beim Super-League-Spiel gegen den FC Luzern am 4. März 2023 in Luzern). Bild: Urs Flüeler / Key

Was viele Fans befürchtet haben, ist nun offiziell: Die FC-Basel-Fans sind in Nizza nicht erlaubt. Am Mittwoch versuchte der FCB noch mittels einem Eilverfahren, den Erlass des Innenministeriums umzustossen. Am Donnerstagmorgen war die Anhörung dazu und am Mittag folgte der Entscheid – und dieser fällt für die Basler Fans nicht positiv aus.

Wie der FC Basel am Mittag auf Twitter bekannt gab, ist es seinen Fans nun definitiv untersagt, sich nach Nizza zu begeben. Die Fans der Muttenzerkurve, die sich bereits auf der Anreise befanden, kündigten an, sie würden nach Sanremo in Italien ausweichen. Das liegt gut eine Stunde Autofahrt östlich von Nizza.

«Trotz allen Bemühungen und Hoffnungen bis zuletzt ist jetzt leider der Gerichtsentscheid gegen uns gefällt worden», schreibt die Muttenzerkurve auf ihrer Website. Das Spiel würde deshalb in Sanremo verfolgt.

Conseil d’État begründet mit möglicher Anwesenheit radikaler Fans

Laut der französischen Zeitung «Nice-Matin» begründet der Conseil d’État in Paris die Entscheidung mit der möglichen Anwesenheit «mehrerer hundert radikaler Fans», der «derzeit sehr starken Beanspruchung der Ordnungskräfte (...) im Rahmen der Demonstrationen gegen die Rentenreform», aber auch mit dem verstärkten Polizeiaufgebot an der Grenze in Menton, um «gegen die stark zunehmenden Ströme illegaler Einwanderung zu kämpfen».

«Die verfügbaren Ressourcen, die im Übrigen bereits erprobt sind, reichen nicht aus, um die Begegnung zu sichern», so der Conseil d’État weiter, der auch «eine Schlägerei zwischen Fans der beiden Vereine in Menton» am Mittwochabend erwähnt.

Schon Deutsch sprechen ist offenbar ein Problem

Der FC Basel teilt mit, es stehe fest, dass der Gästesektor im Stadion Allianz Riviera geschlossen bleiben soll. Personen, die als FC-Basel-Fans erkennbar seien, könnten das Stadion nicht betreten, sie seien aber auch ausserhalb der Sportstätte nicht erwünscht. Das gelte weiter «auch für die Stadt Nizza und Umgebung».

Was der Club dann weiter mitteilt, ist kaum zu glauben. Offenbar genügt es, in Nizza Deutsch zu sprechen, um als potenziell unerwünschte Person zu gelten, was auch für eine Verhaftung ausreicht. Generell werde den FCB-Fans vor Ort empfohlen, heisst es in der Mitteilung des Clubs, sehr vorsichtig zu sein. Die Polizei werde laut ersten Auskünften nicht zum Schutz der Gäste eingesetzt – aber:

«Die Polizei könnte vielmehr beschliessen, FCB-Fans am Betreten des Stadions zu hindern (wenn man sie Deutsch sprechen hört) oder sie gar festzunehmen – das sei anscheinend schon ein paar Mal passiert.»

Der FC-Basel-Präsident David Degen wird zitiert, der Club sei extrem enttäuscht über das Vorgehen: «Wir nehmen das Ganze als klar wettbewerbsverzerrend wahr, weshalb wir auch von der Uefa ein sehr deutliches Zeichen, ein Machtwort erwartet hätten.»

Schöner Ort zum Match gucken im TV: Sanremo. Wikimedia

Als Begründung für den Negativentscheid seien, neben den erwähnten Demonstrationen, der Schlägerei in Menton, einem Vorort von Monaco, und der Bekämpfung der Einwanderung, folgende Punkte angeführt worden: Die Probleme beim Spiel Marseille-FCB im Jahr 2022 und beim Cup-Viertelfinal FCB-YB, die Schlägereien in Nizza und im Stadion im Rahmen der Begegnung zwischen Nizza und dem 1. FC Köln im vergangenen September, aber auch, dass man nicht wisse, ob eine Fanzone eingerichtet werden könne. Ebenso habe die Präfektur nur drei Polizeieinheiten zugesichert statt wie gefordert deren fünf.

Klage eingereicht beim Verwaltungsgericht in Paris haben, neben dem FC Basel 1893 AG, weitere sieben Parteien: Association nationale du sport (ANS), Football Supporters Europe (FSE), FCB-Fanclubs Orgessis, Ravens Basel, Basel Knights, Basilisk, Fanarbeit Basel, Verein MK Europareisen.