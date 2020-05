Fantasy Basel dieses Wochenende live auf Twitch

Alleine im letzten Jahr haben 54'000 Personen die Comic Con in der Messe Basel besucht. Die Fantasy Basel ist somit der grösste Event für Film, Games, Cosplay und Comic in Europa. Der Ansturm auf die Messe wäre am kommenden Wochenende wohl kaum geringer ausgefallen - unter normalen Umständen. Doch wie so vieles ist dieses Jahr aufgrund der Coronapandemie alles anders und auch die Comic Con wurde in den November verschoben.

Damit die Fans aber nicht gänzlich auf ihre Lieblingsveranstaltung verzichten müssen, haben die Veranstalter für eine Alternative gesorgt. Am Samstag, 23. Mai 2020, ab 19 Uhr und am Sonntag, 24. Mai 2020, ab 11 Uhr gibt es eine virtuelle Comic Con. Wie die Organisatoren mitteilten, gibt es neben einem Cosplay Contest, Wettbewerben und viel «FANTASY BASEL-Stimmung» Live-Schaltungen zu Gästen aus Hollywood und Neuseeland. Weiter sollen erste Schauspieler vorgestellt werden, deren Auftritt für die Comic Con im November in Basel geplant ist.

Die Veranstalter wollen laut Mitteilung für ihre Fans, die «FANTASY BASEL Family», da sein, wenn auch nur virtuell. Weiter versprechen sie einige Überraschungen und ein Special für Gamer.

Live dabei sein können die Fans via www.twitch.tv/fantasybasel.