Farbenpracht Die Region Basel spürt das Frühlingserwachen – auch dank importierter Gewächse Der Frühling ist bislang eher kalt, wechselhaft und in letzter Zeit ziemlich regnerisch. An einem sonnigen Tag Ende März zeigt sich die Region Basel jedoch bereits in prächtigen Farben: Magnolien, Ginster und japanischer Kirschbaum geben sich zurzeit die Ehre.

Die frühe «Bluescht» im Baselbiet: Magnolien blühen vor Japanischen Kirschblüten (Sakura) in einem Vorgarten im Unterbaselbiet. Bild: Roland Schmid

Das Auge des Betrachters oder der Betrachterin kann sich in Basel-Stadt, aber auch in der gesamten Agglomeration zurzeit ausgiebig an bunten Blütenfarben weiden – sofern es nicht gleich wegen Allergien zu tränen beginnt. Zwar ist der Hasel langsam verblüht, aber bereits macht sich die sehr allergene Birke bemerkbar. Dies neben eingewanderten Gewächsen wie der russischen Purpurerle, die mittlerweile nicht nur blüht, sondern auch schon auszutreiben beginnt.

Es sind die eher früh blühenden Pflanzen, die sich zurzeit in einem Schönheitswettbewerb zu befinden scheinen. Sind auf Agrarflächen und in Wäldern noch wenige Anzeichen einer grossen Blütezeit auszumachen, so ist die Farbenpracht in privaten Gärten und auf bewirtschafteten Flächen in vollem Gang. Im Gegensatz zu einheimischen Gewächsen lassen sich die Farben importierter und ganz nach Geschmack von Eigenheimbesitzern gepflanzter Bäume in ihrem Blütezeitpunkt schon eher per Auswahl steuern.

Ein Stück vom derzeit seltenen blauen Himmel: Nein, dieser Kirschbaum ist nicht von hier, es handelt sich um die japanische Version, die zurzeit prächtig in vielen Vorgärten blüht. Bild: Roland Schmid

Besonders prächtig gibt sich neben ersten Frühlingsblumen vor allem die Importware – was dem ansonsten immer noch eher grauen Stadt- und Agglobild nicht unbedingt einen Abbruch tut. Zu den prominentesten Vertreterinnen ihrer Art zählt deshalb die üppige Magnolie, die sich seit vielen Jahrzehnten schon grösster Beliebtheit in Vorgärten, aber auch auf öffentlich zugänglichen Plätzen erfreut.

Vor der Basler Peterskirche locken sonnige Tage Ende März vor allem ausserhalb der Arbeitszeiten und Wochenenden oft scharenweise Fotografen und Hobby-Modelle an. Auch wenn richtig sonnige Tage zurzeit eher selten sind, so werden die Social-Media-Kanäle derzeit ziemlich aktiv mit den pastellfarbenen, fleischigen Blüten der Tulpenmagnolie, die ursprünglich aus Ostasien stammt, abgefüllt.

Ein beliebtes Sujet Ende März: die prominenten Magnolienbäume vor der Pauluskirche in Basel. Bild: Kenneth Nars

Lange halten es die dicken Blüten aber nicht aus, wenn es stürmt und regnet: Sie bedecken dann eher weniger pittoresk den Boden. Bild: Kenneth Nars

Aber auch der importierte japanische Kirschbaum erfreut sich zunehmender Beliebtheit in erlesenen Vorgärten. Er blüht deutlich früher als der einheimische Kirschbaum, der ein Wahrzeichen der Region Basel ist. Natürlich ist auch der japanische Kirschbaum ein Wahrzeichen, allerdings eher in seiner Heimat, wo dessen äusserst pittoreske Blüte Millionen von Touristen anzieht.

Etwas, was man vom hiesigen Kirschbaum nicht behaupten kann – auch wenn er für einheimische Augen etwas vom Prächtigsten überhaupt darstellt. Auf den rollenden Jurahügeln blüht «unser» Kirschbaum dann ab Mitte April bis in den Mai hinein. Dafür künden erste Mirabellenbäume schon davon, was die Region in den kommenden Wochen erwarten wird.

Mirabellenbaum entlang einer Baselbieter Ortsstrasse. Bild: Roland Schmid

Abgesehen von mannshohen oder noch höheren Gewächsen erfreuen sich derzeit auch die Blumen des frühlingshaften Wetters. Auch wenn das Wetter bald wieder fürs Stubenhocken sprechen sollte, lohnt sich ein Gang durch die Natur. Zwar wird es aufs Wochenende hin wieder regnerisch, allerdings sind die Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad doch eher etwas frühlingshaft.

Der Blick auf die Baselbieter Blütezeit von Ende März:

Blühende Schlehen. Bild: Roland Schmid

Blühende Forsythien. Bild: Roland Schmid

Blühende Zierquitte. Bild: Roland Schmid

Blühende Magnolien. Bild: Roland Schmid

Und ein Blick nach unten: blühende Blümchen. Bild: Roland Schmid

Und natürlich hochaktuell: blühende Osterglocken. Bild: Roland Schmid