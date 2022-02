Basler Fasnacht Trotz Lockerungen: Es wird keine BVB-Fahrten an den Morgenstreich geben Wie bereits letzte Woche kommuniziert, bleibt der normale Fahrplan der Basler Verkehrsbetriebe während den «drey scheenschte Dääg» bestehen.

An der Fasnacht werden die Trams und Busse der BVB nicht an den Morgenstreich und spät in der Nacht fahren. Kenneth Nars

Es gibt eine Fasnacht! Und zwar so, wie sie sich die wenigsten vorgestellt haben. Keine Sperrstunde, Musizieren bis in die Nacht und keine weiteren grossen Einschränkungen. Eine Frage, die sich aber bis jetzt noch stellt: Wie kommen die aktiven und passiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler an den Morgenstreich und wie kommen Sie zu später Stunde wieder zurück?

Mit der BVB nicht. «Der Regierungsrat hat letzte Woche entschieden, dass die BVB keine Frühfahrten an den Morgenstreich und keine Spätfahrten in den Nächten durchführen soll», sagt BVB-Sprecherin Sonja Körkel.

Diesen Entscheid der Regierung habe man akzeptiert und den Fasnachtsfahrplan entsprechend geplant. «Eine Änderung des Fahrplans ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich, da die Planung eine entsprechende Vorlaufzeit benötigt», sagt Körkel weiter. Dies würde vor allem die Personalplanung betreffen.

Die SBB ist nach der Planänderung der Fasnacht in engem Kontakt mit dem Kanton. Es müssen noch Abklärungen gemacht werden, weswegen keine definitiven Lösungen vorgestellt werden können, sagt die Presseabteilung gegenüber der bz.