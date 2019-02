Bereits am Messeplatz herrschte eine Druggede. Tausende genossen den schönen Samstag in den Hallen der Muba, die in ihrer letzten Ausgabe eine Premiere feierte. Zum allerersten Mal lud die Muba Fasnachtscliquen und Guggen in die Messehallen.

Am Hallen-Gässlen machten zahlreiche Formationen mit. So zogen Cliquen und Guggen durch die Muba – und sorgten für gehörig Lärm. Doch die Aussteller begrüssten die Fasnächtler mit offenen Armen. Es habe mehr Leute angezogen, als an einem normalen Messetag.

Wer befürchtete, dass seitens Aussteller wenig Freude an den Fasnachtsklängen aufkommen würde, lag völlig falsch. Manch einer sagte, dass es schade sei, dass die Idee erst an der letzten Muba umgesetzt wurde.

Zum Schluss spielten alle gemeinsam noch den Wettstaimarsch – angeführt von Muba-Chef Daniel Nussbaumer.