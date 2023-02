Basler Fasnachts-Ticker Bahn frei für die Kinder, Guggen und Schyssdräggziigli»++ Laternen leuchten auf dem Münsterplatz

Vom 27. Februar bis am 1. März sind die Drey Scheenschte Dääg in Basel. Dieses Jahr steht wieder das volle Programm Fasnacht, inklusive Cortège an. Alle Höhepunkte, Eindrücke und Erinnerungen in der Übersicht.