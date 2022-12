Fasnacht Messe Basel zeigt Herz für die «drey scheenschte Dääg»: Halle für Cliquen geöffnet In der Rundhofhalle dürfen bis zur Fasnacht Cliquen Laternen bemalen, Wagen bauen und Requisiten erstellen. Die Flächen sind für einen Spottpreis zu mieten.

Hier entstehen Laternen, Wagen und Requisiten: Blick auf die Rundhofhalle. Bild: Roland Schmid

Grosse, hohe Räume für handwerkliche Arbeiten gesucht, zentral gelegen – und das für möglichst wenig Miete. Würden die Fasnachtscliquen ein solches Inserat aufgeben, wäre ihre Suche aussichtslos. Ihr Glück ist, gibt es die Messe Schweiz.

Die MCH Group vermietet Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern eine Halle zum Spottpreis. Seit dem vergangenen Montag können die Fasnachtsgruppierungen ihre Flächen beziehen, raus müssen sie erst wieder am Mittwoch, 8. März, also genau eine Woche nach Ende der Basler Fasnacht (27. Februar bis 1. März). Auch während der «drey scheenschte Dääg» ist die Halle nutzbar – ein Glücksfall, dass der Messeplatz an die Cortège-Route grenzt.

Den Deal eingefädelt hat Peter Gerspacher von der Spezi-Clique 1905. «Wir haben die Initiative ergriffen», sagt Gerspacher zur bz. «Ich habe beruflich engen Kontakt mit der Messe und fragte an, ob es möglich sei, dass wir und andere Cliquen und Gruppierungen wieder eine Halle nutzen dürfen.»

Die Untermiete der Flächen erledigt die Spezi-Clique

Schon 2019 stellte die Messe dieselbe Halle zur Verfügung, die Halle 2.04 im Parterre der Rundhofhalle. «Intern wird sie bereits Fasnachtshalle genannt», schreibt Emanuel Kuhn, Mediensprecher der MCH Group. Genutzt werde das Angebot wie vor drei Jahren in erster Linie von Cliquen für die Bemalung ihrer Laternen, aber auch von Wagen-Cliquen, die Platz brauchen, um ihre Gefährte und Requisiten herzurichten.

Der Mietvertrag laufe mit der Spezi-Clique, sagt Kuhn. Sie wiederum sei für die «Feinverteilung» an andere Cliquen mittels Untermiete zuständig. Bislang hätten 25 Gruppen Flächen gemietet. «Das Geschäft ist für die MCH Group kostendeckend», sagt Kuhn. «Und für die Cliquen attraktiv.»

Peter Gerspacher hat für die Messe nur Lob übrig. «Wir sind froh, dass das so unbürokratisch und flexibel gehandhabt wird. Das ist nicht selbstverständlich.» Die Miete sei extrem tief: 13 Franken pro Quadratmeter für die ganze Zeitdauer.

Die Halle 2.04 ist laut Gerspacher auch punkto Erschliessung ideal gelegen. Die Zugänge führen zur Mattenstrasse. «Dort können die Traktoren, welche die Wagen ziehen, verkleidet und dekoriert werden.» Die Mindestmietfläche betrage 25 Quadratmeter; der grösste Mieter nehme 130 Quadratmeter in Anspruch.

Für Trommeln und Pfeifen nicht geeignet

Selbst bei der Nutzungsdauer zeigt sich die MCH Group grosszügig. Bis spät in die Abendstunden dürfe gearbeitet werden. «Gerade jene, die Laternen bemalen, arbeiten auch mal in die Nacht hinein», sagt Gerspacher. «Ihnen kommt die liberale Regelung entgegen.»

In der Rundhofhalle wird geschraubt, gemalt, gesägt und gedichtet – nur etwas wird nicht: musiziert. Die Halle 2.04 sei wegen ihrer Akustik für Marschübungen nicht geeignet, sagt Peter Gerspacher.

Schon im Oktober 2020, in der zweiten Coronawelle, wurde per Grossratsvorstoss eine Öffnung von Messehallen für Cliquenübungen gefordert. Doch damals winkte die MCH Group ab: Vor allem, weil die Hallen nicht ohne weiteres unterteilbar wären. Die Cliquen würden sich also rein akustisch rasch in die Quere kommen.