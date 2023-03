Die drei traditionellen Schnitzelbankgesellschaften, Comité, BSG und VSG haben ihre Schlussabende gefeiert. Alle drei Gesellschaften freuten sich über einen guten Jahrgang. Am Comité-Schlussabend war ein Höhepunkt der Abschied der Gasladärne.

Die vier Bänggler verstummen nach 45 Jahren. Statt wie die anderen Bängg ihre Fasnachtsverse nochmals vorzutragen, sangen sie ihre besten Verse aus den vergangenen Jahren. Da gab es ein Wiederhören mit der A- und B-Post, der Villa Wahnsinn oder Bischof Vogel.

Zum Schluss wurde die Gasladärne geehrt und sie machten etwas, was in Schnitzelbankkreisen einem Tabubruch gleichkommt: Sie zogen ihre Larve ab. Darunter trugen die Herren aber noch Mütze und eine Augenmaske. Dann löschten sie symbolisch das Licht auf der Larve. Das Publikum erhob sich und zollte so Respekt. Die Wanderratte feierte ihr zehnjähriges Jubiläum mit tollen Dankesversen.

Der Präsident der BSG, Daniel Flury, freute sich über die hohe Qualität der BSG-Bänke in diesem Jahr. Er konnte am Schlussabend in den Rasser-Theatern einen Vertreter des Luzerner Fasnachtskomites und vier Gastbänke begrüssen.

Die VSG lud ihrerseits einen Thurgauer Gastbank ein, der seine Verse im entsprechenden Dialekt vortrug. Präsident Heinz Studer freute sich ob dem begeisterten Publikum. So sei ein bereits angedachtes Ende der traditionellen Schlussabende in weite Ferne gerückt. (sch)