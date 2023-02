Fasnachtsbeginn Wenn das Fasnachtsherz zu schlagen beginnt – bei Schneegestöber pfeiffen die Basler Cliquen ihre Laternen ein Nur noch wenige Stunden dauert es bis zum zum Beginn der Basler Fasnacht 2023: am traditionellen «Ypfiffe» gaben die Aktiven ihren Laternen die Ehre.

Bleibt noch verhüllt: die eingepfiffene Laterne der Basler Rolli Kenneth Nars

Kurz nach sechs Uhr am Sonntagabend scheinen die Fasnachtsherzen der Basel in der ganzen Innenstadt im Gleichschritt zu schlagen: Die Trämmli füllen sich, drinnen fallen sie auf, die Aktiven, die ans «Ypfiffe» pilgern: In Alltagskleidern, das Piccolo fest umfasst und die Vorfreude ins Gesicht geschrieben, treffen sie sich in der ganzen Stadt wenige Stunden vor dem Morgenstreich.

Einige Cliquen marschieren bereits los, die Laternen geheimnisvoll dunkel und wie es die Tradition will, weiss verhüllt. Auch die Kopflaternen-Lämpli der Gundeli Clique bleiben noch aus. «Wir sind so aufgeregt», meint eine Primarschülerin, die zum ersten Mal an der Fasnacht mitmacht. Auch Passive hat es einige, die meisten strömen in Richtung Münsterplatz. In der Bäumligasse wird es eng, diverse Fasnächtler fallen sich in die Arme. «E schöni Fasnacht», raunen sie sich zu. Zu kalten null Grad fallen auch einige Schneeflocken.

Warm im Herzen trotz null Grad und Schnee

Aber kalt war es den Aktiven nur an den Händen, und auf die Kälte könne man sich einstellen, meint auch die Obfrau der Basler Breo Clique vor dem Primarschulhaus Rittergasse. «Die Leute brennen», sagt Diana Bloome, die wenig später die diesjährigen Sujets in ihre Reden vorstellt.

Die Kopflaternen werden von zwei Aktiven unter der Laterne verstaut. «Vorsichtig», murmeln beide. Dann pfeiffen auch die «Breoaner» ihre bereits angezündeten drei Laternen vom Stamm, den Ablegern und der jungen Garde mit ihren Märschen einweihen. Im Gleichschritt marschiern sie los, dahinter Freunde und Bekannte, die zahlreich zur Unterstützung erscheinen.

«Ein Fünkchen mehr Vorfreude liegt dieses Jahr in der Luft», meint Thomas Haenzi, der Pfyfferinstruktor der Breo. Zwar habe man auch 2022 die Laternen «einpfeiffen» dürfen, aber ohne die Aussicht auf den Cortege sei es doch nicht dasselbe gewesen. Das ist dieses Jahr anders: im ersten Fasnachtsjahr nach Corona finde man endlich zur lang ersehnten Normalität zurück, sagt Haenzi.

Zurück zur Normalität vor der ersten Fasnacht ohne Coronamassnahmen

«Wie allewyl», fühle sich das «Ypfiffe» in diesem Jahr an, meint Noelle Ballmer vom Barbara Club, die sich zum «Wettstai»-Marsch und im Stehen bereits über ihre «Ladäärne» gefreut habe. Dennoch sei es das erste Mal, wo man sich wieder ganz ohne Maske und Massnahmen zusammen zum Einpfeiffen treffen könne. Auf dem Münsterplatz stimmen sich die Aktiven zu Cüpli und Glühwein auf die Fasnacht ein. Binggis rennen im Waggis-Kostüm und mit leuchtenden Augen umher. Die Laterne der alten Garde sei bereits am Freitag enthüllt worden, sagt Ballmer. Deshalb sehe man sie heute bereits ohne ihr weisses Gewand.

Auch am Barfi haben sich zahlreiche Schaulustige eingefunden. «Heute Nacht wecke ich Dich um drei zum Morgenstreich», sagt eine junge Mutter zu ihrer Tochter. Deren Jauchzen gehört ebenso zu dem stimmungsvollen Abend vor dem offiziellen Fasnachtsbeginn wie die Märsche der Cliquen, die einem noch auf dem Heimweg im Ohr klingen.