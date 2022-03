Fasnachtskolumne Heute pfeift der Raab sogar Dr Voord’Raab berichtet jeden Tag von seinen Erlebnissen auf der Gasse im Vortrab. Dr Voord’Raab Drucken Teilen

Ein «Schyssdräggziigli» mit einem« Binggis»-Vortrab am Dienstagnachmmittag beim gemütlichen Gässle. Kenneth Nars

24 Stunden. So lange ist ein Tag (selbsterklärend!). So lange war der Voord’Raab am Fasnachtsmontag auch auf den Beinen. Alles bereit also für den Fasnachtsdienstag. Schlaf wird so oder so überbewertet. Also rein in den zweiten Fasnachtstag. Dieser beginnt mit dem klassischen Zyschdigs-Schyssdräggziigli, welches seit Jahren einen sicheren Wert darstellt. Wie es sich gehört, startet dieser mit einem Apéro. Der Waggis wird bei der schriftlichen Konkurrenz eingenommen – dr Raab ysch startklar!

Und siehe da: Der Vogel kann ja noch pfeifen. Obwohl das Piccolo das letzte Mal an der Fasnacht zum Einsatz gekommen ist, sitzen die Märsche noch einigermassen (ein paar schiefe Töne inklusive). Bei Sonnenschein und schönstem Wetter wird durchs Grossbasel gegässlet.

Mit jedem Halt vergrössert sich das «Ziigli», einen solchen Dienstag habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Immer tonsicherer fühle ich mich, wodurch eine absolute Klassiker-Situation entsteht. Seit der Raab vor fünf Jahren das letzte Mal gepfiffen hat, fehlt an der Fasnacht etwas.

In der Vorfasnachts-, Fasnachts- und Bummelzeit bin ich dann wieder extrem motiviert, das Piccolo in die Hand zu nehmen. Sobald der Tambourmajor am Bummelsonntag vor dem Schnabel abwinkt, ist es auch wieder um meine Motivation geschehen.

Doch dieses Jahr gehe ich unkonventionellere Wege. Vor der Schluggstube spreche ich mit einem Freund, mit dem ich vor über 15 Jahren Fasnacht zu machen begonnen habe. Wir beide sind mittlerweile im Vortrab gelandet. Deswegen geben wir uns ein Pinkey-Promise, dass wir im nächsten Jahr wieder musizierend Fasnacht machen. Er als Tambour und ich als Pfeifer.

Somit ist klar: In dieser Form wird der Voord’Raab im nächsten Jahr keine Kolumne mehr schreiben können. So sitze ich nun in der Wohnung von Freunden, hoch über dem schönsten Cliquenkeller der Stadt. Ich muss Schluss machen, denn in zwanzig Minuten geht es vor der Breo-Beiz weiter. Denn dann laufen dort die wunderschönen Fasnachtsgestalten in ihren unverkennbaren violett-gelben Kostümen los.