FASNACHTSKOLUMNE Morgestraich-Surrealität Dr Voord'Raab berichtet jeden Tag von seinen Erlebnissen auf der Gasse im Vortrab.

Der erste Morgenstreich seit drei Jahren. Roland Schmid

Ein kleiner Spoiler zum Beginn: Das Bier vor Vier lag leider nicht drin. Zu légère ging der Voord’Raab mit seiner Schlafenszeit und den vier Weckern um. Als ich mich nach kurzem Schlaf endlich aus dem Bett schälen konnte und mich gemütlich vorbereitete, wurde mir plötzlich bewusst, dass es bereits kurz vor halb Vier war. Dementsprechend stressig war die Velofahrt in die Innerstadt.

Ich war überzeugt: Wenn die Lichter beim vierten Glockenschlag erlöschen, werde ich von den Emotionen übermannt. Und dann war es so weit. «Morgestraich. Vorwärts. Marsch!» Und nichts! Ich spürte, wie sich die Tränen ansammelten, raus wollten sie nicht. Zu surreal das Ganze. Auf Links gehts los, also alles wie immer eigentlich.

Nicht ganz. Es fühlt sich komisch an. Vor rund eineinhalb Monaten war noch nicht an die Fasnacht zu denken. Und nun pfeift und trommelt die ganze Stadt gemeinsam den selben Marsch. Der erwartete Gänsehautmoment – er ist vorerst leider ausgeblieben. Was nicht heissen will, dass er nicht noch gekommen ist.

Ein paar Stunden später – der Voord’Raab hat ein noch nie zuvor dagewesenes Morgenstreichhoch (welches vielleicht, aber nur vielleicht, den Waggis zu verdanken ist, welche er bereits intus hat) – gibt es diesen Moment doch noch. «Dasch die goldigi Stund.» Treffender, als es ein befreundeter Tambour sagt, könnte die Situation nicht beschrieben werden.

Eine Cliquen-Melange musiziert den Heuberg entlang, während die Sonne die Altstadtdächer küsst. Ich drehe mich um. Vor mir steht ein Zug, der russt, was das Zeug hält, hochstehend begleitet von Piccolotönen. Nun ist er da, der emotionale Gänsehautmoment. Das ist Fasnacht!

Hinzu kommt: Es ist der erste Morgenstreich, an dem der Voord’Raab so lange durchhält. Er ist fit, will eigentlich nicht nach Hause. Die Beine machen ihm einen Strich durch die Rechnung. Im Basler Frühjahressonnenschein geht es mit dem Fahrrad nach Hause. Die Beine strecken, etwas essen und kurz durchschnaufen. Ja nicht schlafen! Denn der Fasnachtsvogel will nur eines: Weiterhin an dieser surrealen Wirklichkeit festhalten.